Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat am Freitagabend sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen und damit den dritten Sieg der Bundesligasaison gefeiert. Die Gäste warten hingegen weiterhin auf ein Erfolgserlebnis.
Union legte furios los: Schon in der 3. Minute traf Danilho Doekhi per Kopf nach einer Ecke von Christopher Trimmel zum 1:0. Der Innenverteidiger war auch beim zweiten Treffer beteiligt, als er in der 26. Minute einen Abpraller nach Ilyas Ansahs Pfostenschuss ins Netz beförderte. Gladbach meldete sich kurz darauf zurück - Haris Tabakovic verkürzte nach Zuspiel von Yannik Engelhardt auf 2:1 (33. Minute).
Nach dem Seitenwechsel blieben die Berliner defensiv stabil und nutzten ihre Chancen konsequent. Rani Khedira sorgte in der 81. Minute mit einem Schuss aus zwölf Metern für den Endstand.
Union legte furios los: Schon in der 3. Minute traf Danilho Doekhi per Kopf nach einer Ecke von Christopher Trimmel zum 1:0. Der Innenverteidiger war auch beim zweiten Treffer beteiligt, als er in der 26. Minute einen Abpraller nach Ilyas Ansahs Pfostenschuss ins Netz beförderte. Gladbach meldete sich kurz darauf zurück - Haris Tabakovic verkürzte nach Zuspiel von Yannik Engelhardt auf 2:1 (33. Minute).
Nach dem Seitenwechsel blieben die Berliner defensiv stabil und nutzten ihre Chancen konsequent. Rani Khedira sorgte in der 81. Minute mit einem Schuss aus zwölf Metern für den Endstand.
© 2025 dts Nachrichtenagentur