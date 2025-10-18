Trigg Minerals: Wie geopolitische Spannungen und Chinas Rohstoffrestriktionen zum Gamechanger werden könnten

Anzeige / Werbung

Rohstoffe gelten zunehmend als strategische Waffe - und China hält viele der entscheidenden Zügel in der Hand. Doch die weltweite Suche nach Alternativen gewinnt Fahrt. Ein Profiteur dieser Entwicklung könnte Trigg Minerals (WKN A2BPLS, ISIN AU0000028946) sein. So sind die Experten von East Coast Research davon überzeugt, dass Trigg Minerals durch weitere strategische Nachfrage und steigende Preise profitieren wird, was die Investment-These laut der Experten untermauert.

Die Hintergründe: USA investieren Milliarden in kritische Rohstoffe

Während die Spannungen zwischen den USA und China zunehmen, arbeitet Washington mit Hochdruck daran, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten zu reduzieren. Erst kürzlich stellte das US-Verteidigungsministerium eine Milliarde US-Dollar bereit, um die heimische Produktion strategischer Mineralien zu stärken. Im Fokus stehen dabei insbesondere Rohstoffe wie Wolfram, Gallium und Germanium - Materialien, die für Rüstungs-, Halbleiter- und Energietechnologien unverzichtbar sind.

China dominiert derzeit weite Teile dieser Märkte. Rund 85 Prozent der weltweiten Wolframverarbeitung und ein Großteil der Exporte stammen aus der Volksrepublik. Die jüngsten Exportrestriktionen Pekings - offiziell aus Umweltgründen, faktisch aber als geopolitisches Druckmittel - haben in westlichen Industrienationen Alarm ausgelöst. Unternehmen und Regierungen suchen daher dringend nach alternativen Bezugsquellen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Hier setzt Trigg Minerals an. Das Unternehmen plant eine strategische Expansion in die USA, um dort Projekte im Bereich kritischer Mineralien - insbesondere Wolfram - zu entwickeln. Mit dieser Entscheidung folgt Trigg dem geopolitischen Trend zur regionalen Unabhängigkeit und könnte sich als Schlüssellieferant in einem politisch sensiblen Markt positionieren.

Trigg Minerals: Auf dem Weg zum unabhängigen Rohstofflieferanten

Ursprünglich auf die Erschließung von Sulfat-Kalium-Projekten in Westaustralien fokussiert, richtet Trigg Minerals seinen strategischen Kurs nun neu aus. Das Management sieht in der wachsenden Nachfrage nach kritischen Metallen, die für Hightech- und Verteidigungsindustrien essenziell sind, enormes Potenzial. Besonders die geplante Präsenz in den USA könnte Trigg einen Zugang zu staatlicher Förderung und strategischen Partnerschaften eröffnen.

Die Initiative des Unternehmens ist Teil eines umfassenderen globalen Trends: Immer mehr westliche Staaten wollen sicherstellen, dass essenzielle Rohstoffe nicht länger aus geopolitisch riskanten Regionen stammen. Für Investoren eröffnet sich dadurch ein spannendes Chancenfeld. Unternehmen wie Trigg Minerals stehen am Anfang einer neuen, politisch geförderten Rohstoffära - in der nationale Sicherheit, technologische Souveränität und wirtschaftliche Stabilität untrennbar miteinander verbunden sind.

Mit seiner klaren strategischen Ausrichtung und dem Fokus auf kritische Rohstoffe positioniert sich Trigg Minerals in einem Umfeld, das von Verknappung, politischer Brisanz und langfristiger Nachfrage geprägt ist. Wenn es dem Unternehmen gelingt, seine US-Pläne erfolgreich umzusetzen, könnte es zu einem wichtigen Baustein in der westlichen Rohstoffarchitektur werden.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotential

Die Experten von East Coast Research zeigen sich in ihrem letzten August-Report davon überzeugt, dass der Aktienkurs bis auf 0,257 A$ steigen wird. Davon wurde am Aktienmarkt bereits ein gutes Stück realisiert, lag der Kurs im August doch noch bei 0,094 A$ und aktuell bei 0,185 A$. Das ist ein Anstieg innerhalb von 2 Monaten von knapp 97%! Dennoch besteht laut der Experten weiter Luft nach oben: bis zum Target-Kurs von 0,257 A$ sind es laut Meinung der Experten noch knapp weitere 39%. Bleibt abzuwarten, inwieweit die Analystenhäuser ihre Zielkurse aufgrund der jüngsten rasanten Aktienkursentwicklung anpassen werden.

