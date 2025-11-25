Rohstoff mit Perspektive: Trigg Minerals gewinnt Unterstützung für Antimon-Projekt in Utah

Anzeige / Werbung

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021)

Trigg Minerals Limited (ISIN: AU0000220089, WKN: A3D5WS) hat einen weiteren Schritt in Richtung lokaler Verankerung seines Antimony Canyon Projects (ACP) unternommen. Geschäftsführer Andre Booyzen präsentierte das Projekt jüngst dem "Natural Resources, Agriculture and Environment Interim Committee" des Bundesstaates Utah. Die Einladung dazu kam direkt vom Utah State Legislature - als Ergebnis intensiver Gespräche mit Senatoren und Gouverneur Spencer Cox.

Dieser Schritt zeigt, wie eng Trigg seine Beziehungen zu staatlichen Stellen in Utah knüpft - ein zentraler Baustein für den weiteren Projektfortschritt. Die politische Aufmerksamkeit signalisiert ein wachsendes Interesse an Triggs Plänen zur Entwicklung einer sicheren, heimischen Quelle für das kritische Metall Antimon.

Wirtschaftlicher Impuls für ländliche Regionen

Die Projektvorstellung stieß auf Interesse bei führenden Entscheidungsträgern des Bundesstaats - mit greifbaren Folgen: Regierungsvertreter haben bereits eine Besichtigung des Projektgeländes in Aussicht gestellt. Trigg plant, diesen Besuch zeitnah zu organisieren.

Neben der strategischen Bedeutung von Antimon für die US-Versorgungssicherheit betont das Unternehmen auch die sozialen Auswirkungen: Mit der ACP-Entwicklung könnten langfristige und stabile Arbeitsplätze in Garfield County entstehen - einem ländlich geprägten Gebiet im Süden Utahs. Booyzen erklärt dazu:

"Utah ist eine Tier-1-Jurisdiktion mit bergbaufreundlichem Umfeld. Die Gesetzgeber zeigen großes Interesse an unserem Projekt, da es nicht nur eine souveräne Quelle für Antimon schaffen kann, sondern auch wirtschaftliche und soziale Vorteile für Garfield County bringt."

Fördergespräche auf Bundesebene

Parallel zur politischen Arbeit in Utah führt Booyzen auch Gespräche in Washington D.C. - mit hochrangigen Vertretern des US-Energieministeriums, darunter dem stellvertretenden Minister. Ziel ist es, Fördermöglichkeiten für das ACP sowie das kürzlich übernommene Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada auszuloten. Beide Projekte gelten als Schlüssel für eine sichere Versorgung der westlichen Welt mit kritischen Rohstoffen.

Trigg Minerals verfolgt dabei eine klare Strategie: Der Aufbau einer konfliktfreien, vertikal integrierten Lieferkette für kritische Rohstoffe in Tier-1-Märkten. Das ACP zählt zu den größten unerschlossenen Antimon-Lagerstätten in den USA, während das Projekt in Nevada das Profil durch Wolfram stärkt - ebenfalls ein strategisch bedeutendes Metall.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/tmg/trigg-minerals-limited/news/government-support-with-presentation-to-utah-state-committee-3280346.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Trigg Minerals Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Trigg Minerals Ltd" oder "Nebenwerte".

Trigg Minerals Ltd

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Trigg Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Trigg Mineral. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Trigg Minerals einsehen: https://trigg.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Rohstoff mit Perspektive: Trigg Minerals gewinnt Unterstützung für Antimon-Projekt in Utah appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000046021