ZenaTech baut Drohnen-Offensive in Arizona aus

ZenaTech Inc. treibt seine Expansion im Drohnensektor weiter voran. Das auf KI-gestützte Drohnentechnologien spezialisierte Unternehmen übernimmt Putt Land Surveying Inc., einen traditionsreichen Vermessungsdienstleister aus Tucson, Arizona. Die Firma ist seit über 40 Jahren im Geschäft und betreut Kunden aus dem öffentlichen wie privaten Sektor - darunter die Stadt Tucson und verschiedene Schulbezirke.

Mit der Akquisition setzt ZenaTech gezielt auf regionale Verstärkung. Es ist bereits die elfte Übernahme im Geschäftsbereich Drone-as-a-Service (DaaS). Die Aktivitäten im Raum Phoenix sollen damit deutlich ausgeweitet werden - ebenso die Reichweite im Süden und Zentrum Arizonas.

Nächster Schritt in der Wachstumsstrategie

"Diese Übernahme ist ein strategischer Katalysator für die Stärkung unseres Wachstumskurses in Phoenix, da wir zusätzliches Vermessungspersonal einstellen und uns gleichzeitig auf den Aufbau unserer Drohnenfertigungsanlage vor Ort konzentrieren", so CEO Dr. Shaun Passley. Putt Land Surveying bringe "Stammkunden mit ein und wird uns dabei helfen, unsere Reichweite im gesamten Bundesstaat zu vergrößern, um die steigende Nachfrage nach drohnenbasierten Vermessungs- und Inspektionsdienstleistungen für unterschiedliche Branchen über ein flexibles DaaS-Geschäftsmodell zu decken."

Putt Land Surveying ist in mehreren Counties im Süden Arizonas aktiv - darunter Pima, Cochise und Santa Cruz. Angeboten werden u.a. Grenzvermessungen, topografische Analysen, Bauvermessungen sowie Höhenzertifikate für die FEMA.

Neue Kapazitäten, wachsender Markt

ZenaTech will das Übernahmetempo weiter hochhalten. Erst kürzlich wurde in Phoenix ein neuer Landvermesser eingestellt, weitere Fachkräfte für Vermessung und Außendienst sollen folgen. Mit dem Zukauf in Tucson stellt das Unternehmen die Weichen für eine breitere Marktabdeckung in einem Bundesstaat, der beim Einsatz moderner Drohnentechnologie zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Insgesamt hat ZenaTech mittlerweile elf US-Übernahmen abgeschlossen. Ziel ist es, bis Ende des zweiten Quartals 2026 ein Netz aus 25 DaaS-Standorten zu etablieren.

Skalierbares Service-Modell trifft auf reale Nachfrage

Mit seinem On-Demand-Modell bietet ZenaTech Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen flexible Lösungen rund um Vermessung, Wartung, Inspektion oder auch Präzisionslandwirtschaft - entweder per Abo oder nutzungsbasiert. Der Vorteil: Keine eigenen Investitionen in Technik, Personal oder Zertifizierungen - aber Zugriff auf präzise und schnelle Drohneneinsätze.

ZenaTech setzt bei seiner Wachstumsstrategie auf einen klaren Hebel: Übernahmen von etablierten Dienstleistern, die bislang noch ohne moderne Drohnentechnologien arbeiten. Genau dort sieht das Unternehmen Potenzial - sowohl beim operativen Ausbau als auch bei der Bindung einer stabilen Kundenbasis.

Langfristig verfolgt ZenaTech die Vision eines globalen DaaS-Netzwerks mit wiederkehrenden Erlösen und breitem Anwendungsspektrum. Die Integration von Putt Land Surveying markiert dabei den nächsten Schritt.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

