Die lange kritisierte Doppelrolle von Oliver Blume steht vor dem Ende: Der Manager soll als Porsche-CEO abtreten, als Nachfolger ist Ex-McLaren-Chef Michael Leiters der Favorit. Der promovierte Ingenieur kennt zahlreiche Sportwagenbauer und trifft bei Porsche auf große Baustellen: Die wichtigsten Absatzmärkte und Finanzen stehen unter Druck, bei der Elektro-Transformation hapert es ebenfalls.Der promovierte Maschinenbauer Leiters startete seine Karriere 2000 bei Porsche, ab 2006 verantwortete er
