Stuttgart - Volkswagen-Chef Oliver Blume wird als Vorstandsvorsitzender des Sportwagenbauers Porsche abgelöst, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Blume bleibt aber weiterhin VW-Chef. Als Nachfolger hat das Unternehmen den früheren McLaren-Chef Michael Leiters per 1. Januar 2026 verpflichtet. Leiters gilt als ideale Lösung: Bis April war er Chef des britischen Sportwagen-Herstellers McLaren, zuvor war er acht Jahre lang Technikvorstand bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
