Das Unternehmen würdigt zudem wichtige Projekte mit den Founders' Honors, dem Bentley-Envision Award für nachhaltige Infrastruktur und dem Bentley Educator of the Year 2025.

(Bentley Systems Year in Infrastructure 2025) Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, hat heute die Gewinner der Going Digital Awards 2025 bekannt gegeben. Mit den jährlich verliehenen Auszeichnungen werden die außergewöhnlichen Leistungen von Infrastrukturfachleuten und deren innovativer Einsatz von Bentley-Software zur Verbesserung des Entwurfs, des Baus und des Betriebs von Infrastrukturen gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251016407505/de/

Bentley Systems gab am 16. Oktober 2025 die Gewinner der Going Digital Awards 2025 bekannt (Bildgenehmigung durch Bentley Systems)

In diesem Jahr wurden fast 250 Projekte von Unternehmen aus 47 Ländern nominiert. Die Gewinner wurden in 12 Kategorien von einer unabhängigen Jury am 15. und 16. Oktober während der Bentley-Konferenz "Year in Infrastructure" ausgewählt, die in Amsterdam stattfand.

"Herzlichen Glückwunsch an die diesjährigen Gewinner des Going Digital Awards", sagte Chris Bradshaw, Chief Sustainability und Education Officer bei Bentley Systems. "Diese wegweisenden Projekte zeigen, wie führende Infrastruktur- und Bauunternehmen gemeinsam mit innovativen Eigentümern und Betreibern digitale Fortschritte, von vernetzten Daten bis hin zu KI, nutzen, um die Projektabwicklung zu transformieren und die Anlagenleistung zu steigern. Ihre Leistungen setzen Maßstäbe für Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Wirkung in allen Infrastruktursektoren."

Gewinner der Going Digital Awards 2025

Brücken und Tunnel

Italferr S.p.A. (Italien) Einsatz digitaler Technologien für ein verbessertes Infrastrukturmanagement

Anlagen, Liegenschaften, Campus und Städte

Voyants Solutions Private Ltd. (Indien) Entwicklung des Masterplans, detaillierter Entwurf und Projektmanagement für die Stadt Atal Puram in Agra, Indien

Bauindustrie

Deloitte und Vale (Brasilien) Betrieb der weltweit ersten Eisenerz-Brikettieranlage mit SYNCHRO 4D

Energieerzeugung

Baosteel Engineering Technology Group Co., Ltd. (China) Intelligentes digitales Bauprojekt für ein Stahlwerk unter Einsatz von Bentley-Technologie

Geodaten und Reality Modeling

Al Madinah Region Development Authority (MDA) (Saudi-Arabien) Stadtdatenplattform Manarah

Projektabwicklung

Egis (Frankreich) Canal Seine-Nord Europa

Schienenverkehr und Verkehrswesen

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Indonesien) Intelligente Infrastruktur von KAI AssetWise Linear Analytics

Straßen und Autobahnen

Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKRS) (Malaysia) Verbindungsstraße Sarawak-Sabah Phase 2

Hochbau und Statik

AVS Engineers ISID-Architekt: Nikhil Mahashur und Partner, Hochbauingenieur: Siddharth Sharma (Indien) Fairmont Udaipur Palace

Modellierung und Analyse des Untergrunds

Fervo Energy (USA) Cape Station

Übertragung und Verteilung

China Energy Engineering Group Guangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd. (China) - Einsatz von GIS+BIM, der Technologie für digitale Intelligenz, im gesamten Lebenszyklus des 500-kV-Energieübertragungs- Transformationsprojekts Guangxi Nanning des chinesischen Stromnetzbetreibers China Southern Power Grid

Wasser und Abwasser

PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ) (Indonesien) SPAM Regional Jatiluhur I: Transformation von Wasser für eine bessere Zukunft

Founders' Honors

Während der Veranstaltung zeichnete Bentley außerdem 18 Projekte mit dem Preis Founders' Honors aus. Die Founders' Honors werden von den Gründern von Bentley Systems individuell ausgewählt und an eine kleine Anzahl beispielhafter Projekte, Einzelpersonen und Unternehmen verliehen, die die Mission des Unternehmens widerspiegeln, weltweit die Infrastruktur für mehr Lebensqualität zu verbessern.

Die Founders' Honors-Preisträger 2025 sind:

AECOM (Vereinigtes Königreich) Bahnanlage des Great-Western-Railway-Bahnhofs Old Oak Common

(Vereinigtes Königreich) Bahnanlage des Great-Western-Railway-Bahnhofs Old Oak Common Ansys RF Channel Modeler for NASA Lunar Mission Planning (The Moon) Planung der NASA-Mondmission für Bodenabonnenten auf dem Mond

(The Moon) Planung der NASA-Mondmission für Bodenabonnenten auf dem Mond Aquawolf (USA) Von Brandzonen bis Stürme: Ein Anwendungsfall für effiziente und intelligente Mastmodellierung

(USA) Von Brandzonen bis Stürme: Ein Anwendungsfall für effiziente und intelligente Mastmodellierung Arcadis (Australien) Umgehungsstraße Coffs Harbour

(Australien) Umgehungsstraße Coffs Harbour Aurecon (Neuseeland) Digitalisierung des Stadtraums: Transformation der Untergrundtechnik

(Neuseeland) Digitalisierung des Stadtraums: Transformation der Untergrundtechnik citiME Consultancy LLC (Vereinigte Arabische Emirate) Mikromobilitätsmodellierung im strategischen Verkehrsmodell von Abu Dhabi

(Vereinigte Arabische Emirate) Mikromobilitätsmodellierung im strategischen Verkehrsmodell von Abu Dhabi DC Water (USA) Von der Blaupause zur Realität: die Implementierung des digitalen Zwillings von DC Water

(USA) Von der Blaupause zur Realität: die Implementierung des digitalen Zwillings von DC Water DPR Construction (USA) Mit Umsicht bauen: Lean 4D-Planung für ein Kinderkrankenhaus

(USA) Mit Umsicht bauen: Lean 4D-Planung für ein Kinderkrankenhaus Environmental Systems Lab, Cornell University (USA) Energieatlas: Ein digitaler Zwilling zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands von Ithaca

(USA) Energieatlas: Ein digitaler Zwilling zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands von Ithaca Forte und Tablada, Inc. (USA) Digitaler Zwilling der Kanalpumpstation 17th Street

(USA) Digitaler Zwilling der Kanalpumpstation 17th Street Geoambiente S/A (Brasilien) Hochauflösende Modellierung für die Grundwassersanierung mithilfe von Leapfrog

(Brasilien) Hochauflösende Modellierung für die Grundwassersanierung mithilfe von Leapfrog Kaunas University of Technology (KTU) (Litauen) Digitaler Zwilling für die Bewertung der betrieblichen CO2-Bilanz von Gebäuden

(Litauen) Digitaler Zwilling für die Bewertung der betrieblichen CO2-Bilanz von Gebäuden Leviatan Group (Rumänien) Optimierte 4D-Planung für einen militärischen Bildungscampus

(Rumänien) Optimierte 4D-Planung für einen militärischen Bildungscampus Ormat Technologies Inc. (Dominica) Geothermieprojekt Roseau Valley

(Dominica) Geothermieprojekt Roseau Valley PowerChina Henan Electric Power Survey Design Institute Co., Ltd. (China) Hochwasserrisikobewertung, -überwachung und -Frühwarnsystem für ein Umspannwerk

(China) Hochwasserrisikobewertung, -überwachung und -Frühwarnsystem für ein Umspannwerk PT Hutama Karya (Indonesien) Trans Papua Road Abschnitt Mamberamo-Elelim

(Indonesien) Trans Papua Road Abschnitt Mamberamo-Elelim PT Pertamina Geothermal Energy (Indonesien) Lumut Balai Unit-3

(Indonesien) Lumut Balai Unit-3 Shanghai Investigation, Design Research Institute Co., Ltd. (China) Digitale Innovation im gesamten Lebenszyklus von Offshore-Windkraftanlagen

Bentley-Envision Award für nachhaltige Infrastruktur

Der Bentley-Envision Award für nachhaltige Infrastruktur würdigte ein wegbereitendes Going Digital Award-Projekt, das über technische Exzellenz und Wirtschaftlichkeit hinausging und eine außergewöhnliche und nachweisbare ökologische und soziale Wirkung zeigte.

Der Empfänger des Bentley-Envision Award ist:

GeoStruXer (Saudi-Arabien) Seismische Sanierung von kriechendem Boden mithilfe mikrogepfählter PTRaft

Alle Bentley-Envision-Einreichungen wurden vom Institute for Sustainable Infrastructure (ISI), einer gemeinnützigen Organisation, die das Envision®-Rahmenwerk für nachhaltige Infrastruktur entwickelt und verwaltet, in Zusammenarbeit mit dem Team für Nachhaltigkeit von Bentley geprüft.

Educator of the Year Award

Mit dem Award "Educator of the Year" von Bentley Systems wird eine akademische Fachkraft ausgezeichnet, die herausragende Beiträge zur Infrastrukturausbildung geleistet hat. Der Gewinner wird von einer Jury aus unabhängigen Juroren ausgewählt und für innovative Lehrmethoden, die wirkungsvolle Einbindung der Studierenden und die Integration hochmoderner Engineering-Software und -Technologie in den Lehrplan ausgezeichnet.

Der diesjährige Gewinner ist:

Irfaan Peerun, Griffith University, Australien

Weitere Informationen zur Bentley-Veranstaltung Year in Infrastructure 2025 und das Award-Programm von Bentley finden Sie hier.

Informationen zu Bentley Systems

Auf der ganzen Welt verlassen sich Infrastrukturfachleute auf Software von Bentley Systems, um den Entwurf, Bau und Betrieb von besserer und widerstandsfähigerer Infrastruktur für die Bereiche Verkehr, Wasser, Energie, Städte und mehr zu unterstützen. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros sowie Eigentümer und Betreiber weltweit. Die Software des Unternehmens deckt verschiedene Fachbereiche des Ingenieurwesens, Industriebranchen und alle Phasen des Infrastruktur-Lebenszyklus ab. Mit unseren Lösungen für digitale Zwillinge helfen wir Fachleuten für Infrastruktur dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um so die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu transformieren.

©2025 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, das Bentley-Logo, SYNCHRO, AssetWise und Leapfrog sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer seiner direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251016407505/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Presse für Bentley: Chris Phillips, PR@news.bentley.com

Bentley-Investoren: Eric Boyer, IR@bentley.com