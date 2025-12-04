|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMBU A/S
|DK0060946788
|0,41 DKK
|0,0548 EUR
|BELLWAY PLC
|GB0000904986
|0,49 GBP
|0,5605 EUR
|BENTLEY SYSTEMS INC
|US08265T2087
|0,07 USD
|0,0599 EUR
|BRITISH LAND COMPANY PLC
|GB0001367019
|0,1232 GBP
|0,1409 EUR
|CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ADR
|US1689191088
|0,5229 USD
|0,448 EUR
|EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY
|US28035Q1022
|0,15 USD
|0,1285 EUR
|ENERGEAN PLC
|GB00BG12Y042
|0,3 USD
|0,257 EUR
|FORD OTOMOTIV SANAYI AS ADR
|US3454091063
|0,7139 USD
|0,6117 EUR
|FORESIGHT ENVIRONMENTAL INFRASTRUCTURE L ...
|GG00BJL5FH87
|0,0199 GBP
|0,0227 EUR
|FRANCO-NEVADA CORPORATION
|CA3518581051
|0,38 USD
|0,3255 EUR
|FRASERS PROPERTY THAILAND PCL
|TH0675010Y18
|0,32 THB
|0,0086 EUR
|HOME DEPOT INC CDR
|CA43709V1058
|0,144 CAD
|0,0884 EUR
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ...
|CNE1000003G1
|0,1414 CNY
|0,0171 EUR
|KWS SAAT SE & CO KGAA
|DE0007074007
|-
|1,25 EUR
|LA-Z-BOY INC
|US5053361078
|0,242 USD
|0,2073 EUR
|NETEASE INC
|KYG6427A1022
|0,114 USD
|0,0976 EUR
|NEXT PLC
|GB0032089863
|0,87 GBP
|0,9952 EUR
|NINETY ONE PLC
|GB00BJHPLV88
|0,06 GBP
|0,0686 EUR
|NVIDIA CORPORATION
|US67066G1040
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|ORANGE COUNTY BANCORP INC
|US68417L1070
|0,18 USD
|0,1542 EUR
|QUALCOMM INC
|US7475251036
|0,89 USD
|0,7625 EUR
|QUALCOMM INC CDR
|CA7479681057
|0,1172 CAD
|0,072 EUR
|SLM CORPORATION
|US78442P1066
|0,13 USD
|0,1113 EUR
|SSE PLC
|GB0007908733
|0,214 GBP
|0,2448 EUR
|TELECOM PLUS PLC
|GB0008794710
|0,38 GBP
|0,4347 EUR
|UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC
|GB00BD45S967
|0,0242 GBP
|0,0276 EUR
|WESTERN DIGITAL CORPORATION
|US9581021055
|0,125 USD
|0,1071 EUR
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)