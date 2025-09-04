|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADMIRAL GROUP PLC
|GB00B02J6398
|1,15 GBP
|1,3255 EUR
|AEGON LTD ADR
|US0076CA1045
|0,2206 USD
|0,1891 EUR
|ATCO LTD
|CA0467894006
|0,5045 CAD
|0,3136 EUR
|BHP GROUP LIMITED
|AU000000BHP4
|0,6 USD
|0,5144 EUR
|BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED
|AU000000BRI8
|0,02 AUD
|0,0112 EUR
|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
|BMG1368B1028
|0,8 HKD
|0,0879 EUR
|BW LPG LIMITED
|SGXZ69436764
|0,22 USD
|0,1886 EUR
|CHESNARA PLC
|GB00B00FPT80
|0,077 GBP
|0,0887 EUR
|CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
|AU000000CUV3
|0,05 AUD
|0,028 EUR
|COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD
|KYG229721140
|0,006 HKD
|0,0006 EUR
|DAH SING BANKING GROUP LTD
|HK2356013600
|0,31 HKD
|0,034 EUR
|EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY
|US28035Q1022
|0,15 USD
|0,1286 EUR
|EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
|GB00BLWDVR75
|0,0092 GBP
|0,0106 EUR
|FUTUREFUEL CORP
|US36116M1062
|0,06 USD
|0,0514 EUR
|GRUPO MEXICO SAB DE CV
|MXP370841019
|1,3 MXN
|0,0595 EUR
|HOME DEPOT INC
|US4370761029
|2,3 USD
|1,9721 EUR
|HOME DEPOT INC CDR
|CA43709V1058
|0,1449 CAD
|0,0901 EUR
|INSPERITY INC
|US45778Q1076
|0,6 USD
|0,5144 EUR
|KINGSPAN GROUP PLC
|IE0004927939
|-
|0,263 EUR
|KIWI PROPERTY GROUP LIMITED
|NZKPGE0001S9
|0,0086 NZD
|0,0043 EUR
|LA-Z-BOY INC
|US5053361078
|0,22 USD
|0,1886 EUR
|LINDE PLC
|IE000S9YS762
|1,5 USD
|1,2861 EUR
|MERIDIAN ENERGY LIMITED
|NZMELE0002S7
|0,1676 NZD
|0,0844 EUR
|METRO INC
|CA59162N1096
|0,37 CAD
|0,23 EUR
|NEWMONT CORPORATION
|US6516391066
|0,25 USD
|0,2143 EUR
|NORTHRIM BANCORP INC
|US6667621097
|0,64 USD
|0,5487 EUR
|ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD
|BMG677491539
|0,72 USD
|0,6173 EUR
|QUALCOMM INC
|US7475251036
|0,89 USD
|0,7631 EUR
|RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED
|AU000000RWC7
|0,0383 AUD
|0,0215 EUR
|RICHMOND MUTUAL BANCORPORATION INC
|US76525P1003
|0,15 USD
|0,1286 EUR
|RYERSON HOLDING CORPORATION
|US7837541041
|0,1875 USD
|0,1607 EUR
|SHUTTERSTOCK INC
|US8256901005
|0,33 USD
|0,2829 EUR
|SLM CORPORATION
|US78442P1066
|0,13 USD
|0,1114 EUR
|STERIS PLC
|IE00BFY8C754
|0,63 USD
|0,5401 EUR
|UTILICO EMERGING MARKETS TRUST PLC
|GB00BD45S967
|0,0232 GBP
|0,0267 EUR
|VECTOR LIMITED
|NZVCTE0001S7
|0,13 NZD
|0,0655 EUR
|WESTERN DIGITAL CORPORATION
|US9581021055
|0,1 USD
|0,0857 EUR
|YANCOAL AUSTRALIA LIMITED
|AU000000YAL0
|0,062 AUD
|0,0347 EUR
|ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD
|CNE1000004X4
|0,4823 HKD
|0,053 EUR
