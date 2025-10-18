VANCOUVER, Kanada - 17. Oktober 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY, NYSE American: FURY) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-insight-into-the-eau-claire-pea-committee-bay-and-the-rare-earths-project/ -) ("Fury" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass man einen technischen Bericht für das Goldprojekt Eau Claire ("Eau Claire" oder das "Projekt") mit dem Titel "Technischer Bericht - Vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Eau Claire-Projekts, Eeyou Istchee James Bay Region in Quebec, Kanada" ("Technischer Bericht Eau Claire 2025" oder der "Bericht") mit Datum vom 25. August 2025 eingereicht hat.

Der Technische Bericht Eau Claire 2025 wurde in Übereinstimmung mit den Standards der National Instrument 43-101 für die Offenlegung von Mineralprojekten erstellt und stützt die Angaben in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. September 2025, in der die Ergebnisse der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung bekannt gegeben wurden.

Zusätzlich zu den in der Pressemitteilung vom 2. September 2025 genannten qualifizierten Personen sind Herr Maxime Dupéré, P. Geo. von SGS Geological Services, eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, und Frau Sarah Dean, P. Geo. von SGS Geological Services, eine unabhängige qualifizierte Person gemäß NI 43-101, als Mitautoren des Berichts hinzugefügt. Herr Dupéré war für die folgenden Abschnitte des Berichts verantwortlich: Zusammenfassung (Mineralressourcenschätzung 2024 und angrenzende Grundstücke), Einleitung, Datenüberprüfung, Mineralressourcenschätzungen, angrenzende Grundstücke, Interpretation und Schlussfolgerung (Mineralressourcenschätzung 2024 sowie Risiken und Chancen) und Empfehlungen.

Frau Dean war für die folgenden Abschnitte des Berichts verantwortlich: Zusammenfassung (Grundstücksbeschreibung, Lage, Zugang und Physiografie; Explorationsgeschichte, Bohrungen; sowie Geologie und Mineralisierung), Grundstücksbeschreibung und Lage, Erreichbarkeit, Klima, lokale Ressourcen, Infrastruktur und Physiografie, Geschichte, geologische Gegebenheiten und Mineralisierung, Lagerstättentypen, Exploration, Bohrungen sowie Interpretation und Schlussfolgerungen (Grundstücksbeschreibung).

Der Bericht ist auf der Website des Unternehmens unter furygoldmines.com und im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter sedarplus.ca verfügbar.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das in zwei produktiven Bergbauregionen in Kanada positioniert ist und 11,3 Millionen Stammaktien der Dolly Varden Silver Corp hält (12,9 % der ausgegebenen Aktien). Unter der Leitung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, seine mehrere Millionen Unzen umfassende Goldplattform durch strenge Projektbewertung und exzellente Exploration weiter auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Industriestandards in Bezug auf Unternehmensführung, Umweltschutz, Engagement in der Gemeinde und nachhaltigen Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen über Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

