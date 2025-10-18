München (ots) -"Es tut uns supergut!"- Ein 3:0-Heimsieg mit einem engagierten Auftritt gegen Wehen Wiesbaden lässt Hansa Rostock und Trainer Daniel Brinkmann nach 4 sieglosen Spielen mal durchatmen. "Wir haben in der letzten Zeit viel gelitten. Es ist schön, sich mal mit 3 Toren belohnt zu haben. Wir sind immer bei uns geblieben und haben an uns selbst geglaubt", sagt Rostocks Torschütze Ryan Naderi. Nach verschossenen Elfmetern auf beiden Seiten machen vor allem 2 Standardtore den Unterschied. "Es freut mich, dass das Gequatsche jetzt aufhört", so Hansa-Trainer Brinkmann, der "demütig" bleiben will: "Das war ein Spiel. Wenn wir gut damit umgehen, kann das vielleicht ein Turnaround werden. Das geht nur mit ganz viel Arbeit."RWE Essen hält nach dem 1:0 gegen Köln Kontakt zur Spitze - nach einem atypischen Sieg zu den letzten Wochen. Weil: erstens ohne Klaus Gjasula und zweitens zu Null, zum erst zweiten Mal in dieser Saison. Trainer Uwe Koschinat nötigt es "sehr, sehr viel Respekt ab, dass wir so eine erwachsene, konzentrierte Leistung gebracht haben und es so wirkt, als ob ein Rütteln an der Truppe unheimlich schwierig ist." Der Siegtreffer geht auf das Konto von Ahmet Arslan: "Es war ein verdienter Sieg. Es war vielleicht nicht alles gut. Aber wenn einer noch ein Tor machen kann, sind eher wir das."Mächtig Sand im Getriebe ist dagegen bei den Aufstiegsaspiranten VfL Osnabrück und 1. FC Saarbrücken. An der Bremer Brücke kassiert der VfL ein 0:4 von der TSG Hoffenheim II, die schon in Rostock und München für Überraschungssiege sorgte. Osnabrücks Kapitän Jannik Müller ordnet den Rückschlag im Aufstiegsrennen so ein: "Das tut gerade sehr weh. Wir sind eine gefestigte Mannschaft. Das wird uns nicht aus der Bahn werfen."Beim 1. FC Saarbrücken herrscht abseits des Platzes viel Trubel, weil eine Fan-Initiative eine Satzungsänderung mit der Neustrukturierung von Aufsichtsrat und Vorstand erwirkt hat. Auf dem Rasen ist es bei der 1. Heimniederlage der Saison nicht ruhiger: Der FCS geht mit 2:4 gegen den SC Verl baden und wartet seit 4 Spielen auf einen Dreier. "Wir waren gedanklich nicht auf dem Platz. Der Gegner war in allen Belangen handlungsschneller. Wir haben richtig einen auf die Nase bekommen und damit müssen wir klarkommen", gibt Trainer Alois Schwartz zu. Verteidiger Sven Sonnenberg stimmt zu: "So einen Auftritt können wir uns nicht leisten, gerade zu Hause."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga bei MagentaSport am Sonntag ab 13.15 Uhr mit dem SSV Ulm gegen Energie Cottbus, ab 16.15 Uhr folgt der Kracher zwischen 1860 München und Spitzenreiter MSV Duisburg. In der Frauen-Bundesliga trifft der FC Bayern ab 15.45 Uhr auf den 1. FC Köln, ab 17.00 Uhr empfängt Bayer Leverkusen den VfL Wolfsburg. Bei der U20-WM steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag das Finale zwischen Marokko und Argentinien - live ab 0.50 Uhr bei MagentaSport.Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln 1:0Das ist ein Erfolg, der Essen guttun wird, weil er komplett atypisch zu den letzten Wochen zustande kommt: Ohne den Stabilitätsfaktor Klaus Gjasula, aber trotzdem zu Null, zum zweiten Mal in dieser Saison, nach dem 3:0 gegen Rostock. Ahmet Arslan erzielte das entscheidende Tor und sorgt dafür, dass Essen in der Tabelle auf Platz 6 springt. Die Viktoria bleibt zwei Punkte dahinter auf Rang 9.Ahmet Arslan, Essener Siegtorschütze: "Es war verdient, weil wir von der 1. Minute an griffig waren. Wir haben uns vorgenommen, viel Angriffspressing zu spielen, Laufen, bis es nicht mehr geht. Das haben viele, fast alle auf dem Platz gemacht. Es war ein verdienter Sieg. Es war vielleicht nicht alles gut. Aber wenn einer noch ein Tor machen kann, sind eher wir das." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mm1jZGsvK0EycnNaU3FGWTBGWjJ1c2NDd0FlUWh6LzE5MGlRR1UzQXNYbz0=Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Für uns geht es darum, uns über Leistung zu definieren. Aber vor allen Dingen über Ergebnisse. Das ist das, was die Sehnsucht der Menschen hier ist. Deswegen tut es sehr, sehr gut, den dritten Sieg in Folge hier zuhause gefeiert zu haben, natürlich wieder eine Antwort gegeben zu haben. Ich habe vor dem Spiel gesagt, das kann nicht die Regelmäßigkeit sein, dass wir auf etwas antworten müssen. Auf der anderen Seite nötigt es mir sehr, sehr viel Respekt ab, dass wir heute so eine erwachsene, konzentrierte Leistung gebracht haben und es so wirkt, als ob ein Rütteln an der Truppe unheimlich schwierig ist."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dDZVWWVyMTBuaEF0R0prRTNnemFyV3UxOVFTdFR2TlpiQTRxN25RZ1N3Zz0=Marian Wilhelm, Trainer Köln: "Wir haben schon vorher gesagt, dass das eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Insgesamt ist nicht viel Gefahr entstanden. Dann ist es eine Standardsituation, die das Spiel entscheidet. Danach geht das Spiel natürlich ein bisschen offener. Du hast da vorne 2-3 richtige Pfeile drin. Du hast Topspieler, die, wenn du führst und wir ein bisschen mehr investieren, die ein oder andere Situation bekommen. Da gibt es eine Situation von Safi, das wirst du nicht das ganze Spiel über verteidigen können. Nichtsdestotrotz bin ich maximal froh, wie die Jungs hier im Kreis stehen. Die sind nicht zufrieden damit. Und wenn wir das am Anfang der Saison gesagt hätten, dass wir hier an der Hafenstraße spielen und mit einer echt ordentlichen Leistung nicht zufrieden sind, haben wir erstmal einen guten Job gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Wkg3VGRKRWFZMUlDV1QyWUhwdXE3dm1HcWNUdkhISVpjQmFzYk5BZzVuND0=Marcus Steegmann, Direktor Profifußball Essen, vor dem Spiel zu den 19 Gegentoren in dieser Saison: "Woran liegt das? Natürlich haben wir im Sommer ein paar Veränderungen durchgeführt. Wir haben versucht, neue Spieler einzubauen. Das hat ein Stück weit Zeit gebraucht. Wir hatten auch Spiele dabei, wie das 1:6 in Mannheim, was dann nochmal stark ins Kontor geschlagen hat, dass wir dann noch in Unterzahl versucht haben, die Partie zu drehen. Dementsprechend haben wir in der Schlussphase noch Tore kassiert. Wir hatten das Spiel gegen Alemannia Aachen, wo wir drei Elfmeter [gegen uns] bekommen haben. Insgesamt schon deren sieben. Dementsprechend sind da viele Sachen zusammengekommen. Dass wir bisher zu viele Gegentore kassiert haben, das ist ein Punkt, an dem wir arbeiten wollen, dass wir da besser werden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHhGdDlsT2tHdkVuZWFodFNVTXZWK2tOYjRtZGgvRGJCZExkNFFSN0YwMD0=FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden 3:0Rostock atmet auf! Nach 4 sieglosen Spielen und einer bisher bescheidenen Torquote platzt im Duell mit dem SVWW der Knoten. Beim Debüt des neuen Co-Trainers Markus Gellhaus hat der verschossene Elfmeter von Hansa-Stürmer Andreas Voglsammer nach 15 Minuten keine Konsequenzen. Wiesbadens Fatih Kaya verschießt in der Schlussphase ebenfalls einen Strafstoß. Die Hausherren profitieren obendrein von einem Eigentor des Wiesbadener Verteidigers Jakob Lewald. Die Gäste gehen nach 5 ungeschlagenen Spielen leer aus.Vor dem Anpfiff wird es ruhig - der Hintergrund ist bedrückend: Mit einer Schweigeminute gedenken die Fans und Spieler im Ostseestadion dem 8-jährigen Fabian aus Güstrow, der am Dienstag im Landkreis Rostock tot aufgefunden wurde. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bjlYeFFGcUdvMWZkaGxpMHl5RHRUaGMrR1dmM3VIbjJzM3ZpNFNmRUFNZz0=Da fällt ein Stein vom Herzen: Die Rostocker Mannschaft und Trainer Daniel Brinkmann lassen sich nach dem 1. Sieg aus den letzten 5 Spielen vor der Kurve feiern. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Z0JHZm9NWmh2d3M0Y1RVQ0JoaitwMk80dmVDQlAxOTQwMlVIZkRaZHF6dz0=Daniel Brinkmann, Trainer Rostock: "Es tut uns supergut! Die letzten Heimspiele waren ja ähnlich, nur heute haben wir auch Tore gemacht. Trotzdem war die Chancenauswertung nicht top. Man merkt, dass wir gerade vorne Qualität dazubekommen haben. Das hilft uns enorm. Es waren 2 Standardtore. Wenn es darum geht, wer nach Standardsituationen am häufigsten zum Abschluss gekommen ist, sind wir im oberen Tabellendrittel. Das sind die gleichen Varianten, die bei anderen Vereinen reingefallen sind. Es freut mich, dass das Gequatsche jetzt aufhört. Es wird wichtig sein, das Ganze trotzdem total demütig zu behandeln und weiterzuarbeiten. Wir haben noch ein bisschen etwas aufzuholen. Wir kommen nur in Regionen, wo wir hinwollen, wenn wir eine Serie hinlegen. Das war ein Spiel. Wenn wir gut damit umgehen, kann das vielleicht ein Turnaround werden. Das geht nur mit ganz viel Arbeit."... über seinen neuen Co-Trainer Markus Gellhaus: "Er bereichert unser Trainerteam, weil er Skills hat, die wir so vielleicht noch nicht haben. Er hat unheimlich viel Erfahrung. Dinge, die wir einmal oder noch gar nicht durchgemacht haben, die hat er schon 10 Mal erlebt. Es ist klug, wenn wir gut zuhören und von ihm lernen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TzlnclJHeHh0cTdla1NhS2ZjajQvaTg0VEJ0blVYdVVacThoVU9zV2hYST0=Ryan Naderi, Rostocker Torschütze zum 1:0: "Es ist sehr viel Erleichterung. Ich bin einfach glücklich. Wir haben uns das verdient. Wir haben in der letzten Zeit viel gelitten. Es ist schön, sich mal mit 3 Toren belohnt zu haben. Wir sind immer bei uns geblieben und haben an uns selbst geglaubt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q0hJOXZyYUQvV3lKN3JWcENPVVYydmpYOWlzeWh3Y01JVkQwc1pXUndtST0=Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Rostock, vor dem Spiel über den schwachen Saisonstart: "Nach 10 Spieltagen lügt die Tabelle nicht. Es läuft nicht, wie wir uns das wünschen und erhoffen. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Der einzige Vorwurf, den man sich machen kann, ist, dass wir uns selbst nicht belohnen und zu viel liegen gelassen haben. Die positiven Dinge müssen wir mitnehmen und daran arbeiten."... über die Verpflichtung des neuen Co-Trainers Markus Gellhaus, der Cheftrainer Daniel Brinkmann bereits gut kannte: "Im Sommer haben wir uns von einem unserer Co-Trainer getrennt. Wir wollten nicht irgendjemanden in unsere Gruppe hereinholen, sondern es muss schon passen. Den Passenden haben wir mit Markus gefunden, der seinen Vertrag in der Türkei dann aufgelöst hat. Daniel und er kennen sich gut, ich hatte Markus auch auf meiner Trainerliste, weil er unheimlich viel Erfahrung mitbringt. Er ist seit über 25 Jahren im Profifußball dabei, hat einen Fußballlehrer und Sport studiert und ist ein unheimlicher Teamplayer. Er ist klar in seiner Rolle und weiß, dass er Co-Trainer ist. Nach 10 Spieltagen dauert die Eingewöhnung sicherlich nicht so lange, wenn man sich kennt und Trainer und Mannschaft sich vertrauen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WVFpc3ZObnp0RGpOMXJMaTZyQ2JzMHd6RjlFaTBlbFE4L2dDLzkzWjR1TT0=Nils Döring, Trainer Wehen Wiesbaden: "Es hat bei Rostock sehr viel geklappt. In den ersten 15 Minuten der jeweiligen Halbzeit haben wir das Spiel verloren. Wir waren in allen Belangen schwächer, auch in den Zweikämpfen. Es war eine absolut verdiente Niederlage. Wir waren in beiden Boxen nicht gut genug, sowohl im Verteidigen als auch in der Offensive. Wir waren bedeutend schlechter. Wir müssen da wieder unsere Sinne schärfen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cDY3dDlpMFdtVVlFVUMxbURCN0I1TmRYby9XWVlST2JpSG83L0xHQ2U4RT0=VfL Osnabrück - TSG Hoffenheim II 0:4Die TSG II schockt den nächsten Überflieger in der 3. Liga! Ein vor allem defensiv komplett indisponierter VfL Osnabrück ging - nach 8 ungeschlagenen Spielen - vor eigenem Publikum baden. Kurios: Unter den Torschützen für die Hoffenheimer waren Ayoube Amaimouni, Ben Labes und Paul Hennrich, die alle bereits beim 5:1 beim TSV 1860 trafen. Osnabrück bleibt auf Platz 4, Hoffenheim übernimmt Rang 7. Aber mittlerweile trennen beide Teams nur noch zwei Punkte.Jannik Müller, Osnabrücker Kapitän: "Wir wussten, dass es ein schweres Spiel wird. Wir wussten, dass wir auch in der Höhe hier verlieren können, wenn wir nicht unsere Leistung auf den Platz bringen. Das ist eingetreten. Wir hatten zu wenig Druck zwischen den Ketten und werden hinten raus ausgekontert. Das tut gerade sehr weh. Aber auch das gehört zum Fußball dazu. Wir sind eine gefestigte Mannschaft. Das wird uns nicht aus der Bahn werfen. Jetzt tut es erstmal weh. Wir werden das alles aufarbeiten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=emk1Y3B4RUwrbldnY0llMWVhYkNCU3pJRWFMaCtyNk40YUJPSDllYzhFMD0=Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Wir haben eine spielstarke Mannschaft spielen lassen. Wir haben es einfach nicht geschafft, kompakt zu bleiben. Es gab Phasen, wo wir am Drücker waren. Aber wir belohnen uns nicht. Am Ende verlierst du 4:0 und das auch zurecht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aWFkMmdkUHZoaVpJRFNqRkdseHdlbnlEUVJVOWR6bnBzNUExb0d0RldPUT0=Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim: "Wir wollten vor allen Dingen erstmal wieder ein super Team sein, das einer für den anderen Gas gibt, dass wir unsere Offensivspieler, die alle richtig Talent haben, dass sie auch für die Mannschaft einstehen, dass sie mit zurückarbeiten, dass wir uns in alles reinwerfen. So kriegst du in dieser Liga dieses Momentum. Da bin ich richtig stolz, das hat die Mannschaft komplett umgesetzt."...zu den Hoffenheimer Siegen in großen Stadien (Rostock, 1860, Osnabrück): "Deswegen sind wir sehr glücklich, dass wir in dieser Liga spielen dürfen. Für den Entwicklungsschritt für so eine junge Mannschaft ist das wichtig, dass du zeigst, dass du in solchen Stadien deine Leistungen bringen und performen kannst. Die Jungs haben große Ziele. Aber das müssen wir Schritt für Schritt reinbringen. Und heute bin ich einfach nur glücklich, dass wir das so gut umgesetzt haben." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OGFncGR4SDZQTnV5U2gwcjc5V3NXeWc1bU9waW9DdlRibEl0SUlSQkY2QT0=1. FC Saarbrücken - SC Verl 2:4Der FCS tritt weiter auf der Stelle: Nach 3 Remis in Folge setzt es die 1. Heimniederlage der Saison. Gegen den nun punktgleichen SC Verl sind die Saarbrücker vor allem in der Defensive zu passiv und bekommen die geballte Offensivpower der Gäste zu spüren. Mit einem Doppelpack führt Jonas Arweiler den SCV auf die Siegerstraße, Verls Topscorer Berkan Taz trifft einmal und ist zudem an allen Toren beteiligt.Tobias Strobl, Trainer Verl: "Ich hatte sehr viel Spaß. Das habe ich seit Dienstag gespürt und gesehen und habe mir für die Mannschaft so sehr gewünscht, dass wir den Transfer schaffen. Den haben wir zu 100 Prozent geschafft. Wir wissen, dass wir eine coole Bus-Heimfahrt haben werden und dann genießen wir den Moment, schalten ab und Dienstag geht es weiter. Es liegt nur an uns: Wenn wir diese Performance immer wieder auf den Platz kriegen, wird es schwer, uns zu schlagen. Wenn wir das nicht schaffen, geht es auch wieder in die andere Richtung." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RWI5U0Y2VlR1ODJ4WXNwamFyaDhPVnZhNGM5Q3RoOWxrblBMQ1FCRGk0TT0=Verls Doppeltorschütze Jonas Arweiler über die Treffer in seiner Heimatstadt Saarbrücken: "Ich habe gestern schon Freunde getroffen, die gesagt haben: Besser keins machen. Ich wollte aber unbedingt hier ein Tor machen und gewinnen. Auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weil ich aus Saarbrücken komme und viele Freunde und Familie hier habe. Ich habe nicht gejubelt, weil das nicht geht. Dafür kenne ich zu viele. Es war trotzdem top."Berkan Taz, über seine 4 Torbeteiligungen nach 4 Spielen ohne Scorerpunkt: "Es hat wehgetan. So viele Spiele habe ich lange nicht mehr getroffen. Wenn man dann 4 auf einmal macht, ist man wieder froh." Der Link zum Doppel-Interview mit Jonas Arweiler und Berkan Taz: clipro.tv/player?publishJobID=aCtxYkxaRVgxU0ZIZy9xTkx0MmtFVGVMbHZoY3NGb0R3VHdiUWlORXpvTT0=Alois Schwartz, Trainer Saarbrücken: "Wir waren gedanklich nicht auf dem Platz. Der Gegner war in allen Belangen handlungsschneller. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und dann schießen wir uns die Tore fast noch selber. Wir haben verdient verloren. Es war nicht unser Tag, so etwas gibt es mal. Wir haben richtig einen auf die Nase bekommen und damit müssen wir klarkommen. Jetzt müssen wir in Ingolstadt eine Reaktion zeigen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Zk5QVmRObGlpU1JCaUw0Y1A2QTRqU2Q0eUExOXRxOFJ3N2Rlcm5kUVRtUT0=Sven Sonnenberg, Saarbrücker Verteidiger: "Von vorne bis hinten hat gar nichts geklappt. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, kommen früh in Rückstand und dann läufst du hinterher. So einen Auftritt können wir uns nicht leisten, gerade zu Hause." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTNSWEJvTmJZZHd6YlhYUmxoVHZOck9ZTnNrcVdRUVhvaDJlWEJFOXVQaz0=FCS-Manager Ziehl sieht bei Satzungsänderung "sehr viele Fragezeichen - da muss man Ausrufezeichen setzen"Die Fan-Initiative "Zukunft Blau-Schwarz" hat auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erwirkt, dass das FCS-Präsidium verkleinert und ein neuer Aufsichtsrat mit professionelleren Strukturen und mehr Mitbestimmung der Fans geschaffen werden soll. Saarbrückens Manager Rüdiger Ziehl äußert sich zur Satzungsänderung am MagentaSport-Mikrofon: "Man muss anerkennen, dass die Initiative das gut umgesetzt, Leute aktiviert und die Satzungsänderung auf den Weg gebracht hat. Jetzt gilt es, richtig zu arbeiten. Es wird extrem wichtig, die richtigen Leute für den Aufsichtsart zu finden und zu motivieren, sodass sie auch gewählt werden. Das wird sehr entscheidend sein, genauso wie die Konstellation, wie die Vorstände aussehen werden. Im Februar und März gibt es mit den Lizenzen ein paar wichtige Themen. Die Arbeit fängt jetzt erst richtig an."... welche Personen für Vorstandsfunktionen geeignet wären: "Es gibt viele Bewerbungen und Namen, die man hört. Nächste oder übernächste Woche wird es Treffen mit der Initiative geben, wo man ein paar Personalien und Themen bespricht. Das muss einfach passen, um das als Chance zu sehen. Es birgt auch Risiken."... welche Position er selbst bekleiden möchte: "Das ist erstmal wirklich uninteressant. Ich halte mich da relativ bedeckt. Jeder weiß, dass ich ein großes Vertrauensverhältnis mit dem Präsidenten habe. Wie das mit anderen aussieht, muss man sehen. Es gibt sehr viele Fragezeichen. Da muss man Ausrufezeichen setzen und gucken, dass es Lösungen gibt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dmpkdDVVaUpQRVMxOEgwcDJIVmhoMkFVZTZSWUp1SUR1RjhGUERSNXRVND0=Alemannia Aachen - FC Ingolstadt 0:1Dennis Kaygin lässt den FCI jubeln! In der 92. Minute erzielte der 21-Jährige den Siegtreffer für das Team von Sabrina Wittmann und sorgt für den zweiten Erfolg am Stück und dritten insgesamt. Für die Alemannia ist es die dritte Niederlage in Serie.Dennis Kaygin, Ingolstädter Siegtorschütze: "Es war schon verdient. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten, phasenweise ist Aachen auch ein Stück besser gewesen. Aber ich bin glücklich, dass ich der Mannschaft so geholfen hab."...zu seinem Traumtor: "Ich habe erstmal zu Yann (Sturm, d. Red.) geschrien, er soll ablegen. Dann wusste ich gar nicht, ob ich geblockt werde. Deswegen dachte ich, ich ziehe einfach drauf. Dann hatte ich auch viel Glück, dass er so reingeht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UE81cEhEb2J5OVdwODhLRHV4ZW9qdGVXZkhuUHlTS20wYTV5REVTTFZ0MD0=Sabrina Wittmann, Trainerin Ingolstadt: "Denno (Kaygin, d. Red.) hat super trainiert. Der hat genau reingepasst. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Wir sind nicht sonderlich gut reingekommen. Es waren schon relativ viele Chancen auf beiden Seiten, wobei ich vom Gefühl her sagen würde, bei Aachen waren es viele Hereingaben, die wir blocken konnten. Die klareren Chancen hätte ich in der 1. Halbzeit uns zugeschrieben. Das Quäntchen Glück, das wir heute hatten, haben wir uns in den letzten Wochen redlich erarbeitet." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVBsYTc3UkgwYnQvQy9USytVNGcwblk0WlhjRmxHWlI1QlM1Vk4xZE9URT0=Benedetto Muzzicato, Trainer Aachen: "Die Konsequenz, die uns im letzten Drittel wieder gefehlt hat, hat zu der Niederlage geführt. In der 1. Halbzeit war es sehr ausgeglichen. Ingolstadt hatte ihre Möglichkeiten, wir auch. In der 2. Halbzeit hatten wir schon eine Phase, in der wir viel mehr Druck aufgebaut haben, viele Möglichkeiten in der gegnerischen Box hatten. Aber die Konsequenz hat gefehlt."...ob die Niederlage auch ein Kopfproblem ist: "Definitiv. Da hast du gerade bei der Chance von Mika Schroers, wo er den Ball super bekommt und dann zu lange überlegt. Und dann ist es zu spät in der 3. Liga, wenn du keine schnellen Entscheidungen triffst, wird es schwierig. Ich glaube, dass wir das ein oder andere Mal diese Situation hatten. Am Ende ist es verdient, dass Ingolstadt - klar, war das ein Traumtor, den trifft er nicht mehr so oft so - aber am Ende ist es verdient." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ek1rNDA5WDBNME5QbnFnVkpYbkZFZk5zOGFXMnhxUzB5bzJ4am1UT240bz0=VfB Stuttgart II - 1. FC Schweinfurt 05 3:0Die VfB-Reserve fertigt Aufsteiger Schweinfurt im Ergebnis klar, in der Art und Weise aber etwas glücklich ab und spielt sich durch den 2. Sieg in Folge ins obere Tabellendrittel. Zwei der 3 Tore erzielen die Schwaben per Elfmeter. Die schwächste Offensive der Liga aus Schweinfurt ist nicht effektiv genug, die "Schnüdel" behalten folglich die Rote Laterne.Nico Willig, Trainer Stuttgart, ob er rundum zufrieden ist: "Nein, überhaupt nicht sogar. Wir haben erst nach dem 3:0 Ruhe in das Spiel bekommen. Bis dahin war das absolute Schwerstarbeit. Schweinfurt hat uns in vielen Phasen des Spiels große Probleme bereitet. Wir hatten nur die Null, weil wir in der Box aufmerksam und gut waren. Wir sind viel hinterhergelaufen, waren unsicher im eigenen Ballbesitz und haben viel Druck gekriegt. Das 3:0 hört sich souverän und locker an, das war es aber bei Weitem nicht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MlFYaTN0L0NXRkt3bDNQNHEvaGhaK3ZOeCtrTWZHcW81RE96Y2FrOXVwTT0=Victor Kleinhenz, Trainer Schweinfurt: "Kompliment an Stuttgart. Der Sieg war verdient. Wir haben die ganze Qualität dieser jungen und ausgebufften Mannschaft gespürt. Die 2 Elfmeter passen im Gesamtbild dazu. Ich ziehe meinen Hut davor, wie meine Mannschaft Woche für Woche nach den ganzen Rückschlägen immer wieder auf dem Trainingsplatz steht. Es war von Anfang an klar, dass es ein kompliziertes Jahr wird. Jetzt nehmen wir die Situation so an, wie sie ist und machen das Beste draus." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFowVDYycmN4QWRkMmtZbHIrUDArdzBvSVR1TEVOeG51amxIYjE5VGg5cz0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga - 11. Fußball live bei MagentaSport3. Liga - 11. SpieltagSonntag, 19.10.2025ab 13.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - Energie Cottbusab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - MSV Duisburgab 19.15 Uhr: TSV Havelse - SSV Jahn RegensburgFrauen-Bundesliga - 7. SpieltagSonntag, 19.10.2025ab 11.45 Uhr: 1. FC Union Berlin - RB Leipzigab 13.45 Uhr: Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremenab 15.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Kölnab 17.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfL WolfsburgU20-WM - FinaleMontag, 20.10.2025 (Nacht von Sonntag auf Montag)ab 00.50 Uhr: Marokko - ArgentinienKommentar: Alexander Klich