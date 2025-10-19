Am letzten Sonntag hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps geschrieben: "Der spekulative RuMaS Favorit 2025 hatte über 118 Prozent Aktiengewinn gemacht und ist dann abgestürzt. Am Freitag hat der Kurs des britischen Öl- und Gasexplorationsunternehmen die 38- und 100-Tage-Linie überschritten. Nach längerer Bodenbildung könnten diese Kaufsignale eine neue Rally einleiten. Die Aktie ist hoch spekulativ und Markteng. Wer Interesse hat, kann mit Kleingeld ...

