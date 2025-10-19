Ich sitze gerade am Pool im Four Seasons Hotel in Sizilien. Hier in Taormina im "San Domenico Palace" ist die Serie "White Lotus" gedreht worden, es ist ein wunderschönes Hotel in den Bergen, der Strand ist circa 35 Gehminuten entfernt. Seidemt der Zinseszins läuft, gönne ich mir öfter solche Luxusreisen. Erfolge hatte ich insbesondere mit Sanierungsfällen. Als General Electric zum Beispiel vor einem erdrückenden Schuldenberg stand, schnappte ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Tim Schäfer