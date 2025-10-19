Unterföhring (ots) -
Unfreiwillige Lowlights. Echte Highlights. Katrin Bauerfeind präsentiert im Winter "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025". Mit witzigen Kuriositäten. Mit selbst AI-sgedachten Geschichten. Mit ganz viel Humor. Und mit jeder Menge Gaststars - von Angela Merkel (Tahnee) über Christoph Maria Herbst, Dr. Pop, Benni Stark und Chris Tall bis Linda Zervakis. So lustig war das Ja-hahaha-r 2025 nur auf ProSieben und auf Joyn.
Wer bereits bei der Aufzeichnung des Comedy-Specials Ende November in Köln mitlachen möchte, Tickets gibt es ab sofort hier (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmyshow.de%2Fformats%2Fder-comedygipfel-das-jahr-2025&data=05%7C02%7CFrank.Wolkenhauer%40seven.one%7Cfa45864f766f48d784a508de0a69e0fb%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C0%7C0%7C638959647120228496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=k1NEvsXW62CX0KDht0QIdTHh8TQNMB2fD9bp2W8TCzo%3D&reserved=0). Produziert wird "Der Comedygipfel" von Brainpool.
"Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" - Ende 2025 auf ProSieben und kostenfrei auf Joyn.
