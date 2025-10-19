Vergesst Nvidia und Rheinmetall! Hier schlummern die wahren Börsenschätze
|Aktuelle Nachrichten
|12:54
Vergesst Nvidia und Rheinmetall! Hier schlummern die wahren Börsenschätze
Vergesst Nvidia und Rheinmetall! Hier schlummern die wahren Börsenschätz
|11:18
|5 big analyst AI moves: Nvidia, AMD upgraded; ASML seen on €1,000 path
|10:42
|Nvidia CEO Jensen Huang To Meet Global Leaders, Korean Chip Executives At APEC Summit Amid Trade Tensions
|10:42
|Nvidia's Jensen Huang to join other business leaders at APEC CEO Summit
|10:30
|Nvidia-Aktie rutscht tiefer - Anleger fürchten nach dem Wochenende eine neue Abverkaufswelle!
|10:30
|Rheinmetall-Aktie rutscht ab - droht nach dem Wochenende der nächste Kursrutsch?
|10:01
|Sonntag: RHEINMETALL AG stürzt brutal ab - Alarm!
|Sa
Die Deutsche Bank bewahrt die Ruhe, Rheinmetall gerät ins Schleudern, Nvidia fängt sich und auch Plug Power geht versöhnlich ins Wochenende
Die Börsianer verhielten sich am gestrigen Freitag so defensiv wie schon seit Monaten nicht mehr. Zeitweise gerieten die Märkte sichtlich ins Wanken und insbesondere die Sorge vor einer Bankenkrise...
|Sa
Rheinmetall & Hensholdt: Das sind Kaufkurse mit massivem Potential)
Dr. EsnaashariDieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatungund geben...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|157,10
|0,00 %
|RHEINMETALL AG
|1.661,50
|-6,37 %