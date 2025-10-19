Almonty Industries: Die Wolfram-Aktie profitiert von der globalen Engpasssituation!

Schwarze Zahlen ab 2026!

Pullback-Setup im Aufwärtstrend bei Almonty Industries (ALM). Schwermetall Wolfram mit Schlüsselrolle bei Verteidigung & Elektronik! JETZT einsteigen?

Almonty Industries (ALM) - ISIN CA0203987072

Rückblick: Die verstärkte Nachfrage nach dem Schwermetall Wolfram in Verbindung mit möglichen Handelsrestriktionen seitens der Volksrepublik China haben zu einem 240-Prozent-Anstieg in den vergangenen sechs Monaten geführt. Der aktuelle Rücksetzer vom Allzeithoch endete am Freitag knapp über dem 20er-EMA. Ein kleiner Schönheitsfehler des Long Setup ist die relativ breite Kurslücke zwischen den letzten beiden Handelstagen.

Almonty-Aktie: Chart vom 19.10.2025, Kürzel: ALM Kurs: 8.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Schließen der genannten Kursücke wäre ein klares Kaufsignal. Risikofreudige Anleger könnten bereits vorher zu günstigeren Kursen bei der Almonty-Aktie einsteigen. Kursziel ist das Allzeithoch vom Mittwoch dieser Woche.

Mögliches bärisches Szenario

Europa sucht und findet kritische Rohstoffe. Unter anderem soll Wolfram im englischen Plymouth abgebaut weden. Sobald es gelingt, die Förderung anzukurbeln, dürfte auch China seine Handelsbeschränkungen zurückfahren. Dann dürfte auch der Hype um Almonty Industries vorbei sein und der Aktienkurs könnte sich wieder nach unten orientieren. Aus heutiger Sicht bietet sich ein Stop Loss in Höhe der 20-Tagelinie an.

Meinung

Almonty ist ein global führender Wolfram-Produzent. Die Sangdong-Mine in Südkorea soll bei voller Kapazität über 80 Prozent der globalen Wolframproduktion außerhalb Chinas liefern. Die strategische Bedeutung von Wolfram hat durch geopolitische Spannungen massiv zugenommen, da das Metall wichtig für Verteidigung und Elektronikfertigung ist. Parallel zum Rechtsstreit demonstriert. Almonty zeigt eine solide operative Leistung, startete kürzlich ein Bohrprogramm am Sangdong Molybdän-Projekt und wurde für die TSX30-Auszeichnung 2025 nominiert, was nachhaltiges Wachstum über drei Jahre bestätigt. Erwähnenswert ist, dass das Unternehmen den Wettbewerber Pure Tungsten wegen angeblicher Falschaussagen verklagt hat. Schwarze Zahlen soll es erst ab 2026 geben, die Chartformation liefert allerdings zusammen mit den geoplitischen Rahmenbedingungen gute Voraussetzungen für einen Long Trade.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1.79 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 6.56 Millionen USD

Meine Meinung zu Almonty Industries ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/almonty-aktie-aufschwung-erleben-834321, https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/ruestung-neue-mine-soll-europas-rohstoffabhaengigkeit-verringern/100148592.html

Veröffentlichungsdatum: 19.10.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.