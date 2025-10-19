© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Diese in den kommenden Tagen (KW43) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Dienstag, 21. Oktober: Netflix Trotz Kursflaute in den vergangenen Monaten ist dem Streaming-Dienstleister bislang ein phänomenales Börsenjahr mit einer Performance von rund einem Drittel gelungen. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr steht sogar in Plus von fast 70 Prozent zu Buche - der Abstand zum Rivalen Walt Disney scheint so groß wie lange nicht. Möglich gemacht hat den anhaltenden Erfolg ein fortgesetztes User-Wachstum im Rahmen von Publikumsmagneten wie Squid Game oder KPop Demon …