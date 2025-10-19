New York / Washington - Von New York bis Texas: In den USA hat es erneut Massenproteste gegen Präsident Donald Trump und dessen Politik gegeben. Unter dem Motto «No Kings» - zu Deutsch: «Keine Könige» - fanden im ganzen Land Demonstrationen statt. Die Organisatoren sprachen am Samstagabend (Ortszeit) von fast sieben Millionen Teilnehmern in mehr als 2.700 Städten und Ortschaften - rund zwei Millionen mehr als noch im Juni. «Der Präsident glaubt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab