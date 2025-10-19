© Foto: Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessmann - Eibner-PressefotoDie Nürnberger Versicherung wechselt den Eigentümer. Die österreichische Vienna Insurance Group (VIG) übernimmt das Unternehmen für 1,38 Milliarden Euro. Bei Anlegern klingelte in dieser Woche kräftig die Kasse.Die VIG bietet 120 Euro je Aktie der Nürnberger Beteiligungs-AG, der börsennotierten Holding. Von den Großaktionären haben bereits 64,4 Prozent der Anteilseigner zugesagt, ihre Aktien zu verkaufen. Damit ist der Weg für die größte Übernahme in der Geschichte des österreichischen Konzerns frei. In Deutschland ist die VIG bislang nur mit dem kleinen Versicherer InterRisk und als Rückversicherer präsent. Die Aktie der Nürnberger Beteiliguns-AG, der Holdinggesellschaft der Versicherung …Den vollständigen Artikel lesen ...
