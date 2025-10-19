Berlin - Die Abhängigkeit Europas von China bei wichtigen Medikamenten wird immer größer. Sie ist aber wohl nicht zufällig, sondern von China gezielt aufgebaut worden, und das Risiko der Abhängigkeit wächst, wie aus einer Studie im Auftrag des Verbandes Pro Generika hervorgeht, über die die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.



Der Verband vertritt die Hersteller von Medikamenten ohne Patentschutz. Geopolitische Spannungen oder Exportbeschränkungen aus China könnten zu Engpässen in der Versorgung führen, warnen die Autoren. "Wir sind in eine massive Abhängigkeit von China geraten", sagte Andreas Burkhardt, Vorsitzender von Pro Generika, der SZ: "Das macht uns politisch verletzlich." Tatsache sei, dass China eigene geopolitische Interessen verfolge. "Es gibt essenzielle Arzneimittel, die wir ohne chinesische Lieferungen nicht herstellen können. Diese Abhängigkeit ist sehr riskant und ich frage mich, wie die Politik dabei ruhig schlafen kann", so Burkhardt.



Erst ging es um Generika, mittlerweile zeichne sich bei Biosimilars, also den Nachahmern biotechnologisch erzeugter Pharmaka, eine ähnliche Entwicklung ab. Und "China beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Kopien", sagte Co-Autorin Jasmina Kirchhoff vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Die Innovationskraft Chinas steige. Die Volksrepublik gehöre mittlerweile zu den "patentaktivsten" Forschungsstandorten weltweit.



Abhängigkeiten sehen die Studienautoren nicht nur bei Wirkstoffen. Sie sind zwar die Schlüsselsubstanzen von Medikamenten, sie sorgen für die therapeutische Wirkung. Um sie herzustellen, sind aber Vorprodukte nötig, etwa Alkaloide. Diese werden zum Beispiel für die Herstellung bestimmter Schmerzmittel gebraucht. Hier spielen chinesische Lieferungen sogar eine noch größere Rolle: "Je weiter wir in der Lieferkette zurückgehen, desto größer ist die Abhängigkeit", sagte Co-Autor David Francas vom Healthcare Supply Chain Institute. "Es gibt Fälle, da beziehen wir die Vorstufe fast ausschließlich aus China." Etwa beim Wirkstoff Metformin, einem in Deutschland am häufigsten verschriebenen Diabetesmittel.





