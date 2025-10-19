Wir sind auch keine Hellseher, aber versuchen den DAX technisch zu beurteilen. Die zuletzt angekündigten Strafzölle von US-Präsident Donald Trump und der US-Shutdown haben dem DAX erst einmal geschadet, der wichtigste deutsche Standardindex ist vom Allzeithoch zurückgekommen. Die Entscheidung kann sich aber auf die nächste Woche verlagern und die sollte man noch abwarten, bis es zu einer Beurteilung kommen kann. Soweit die äußeren Einflüsse. Der ...

