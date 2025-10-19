Erst am Donnerstagabend hatten wir um 18:45 Uhr nach Handelsende auf Xetra im RuMaS Express-Service getitelt: "Kommt eine Trading-Chance?" Im Text stand: "Nach fünf Tagen mit Kursverlusten gab es am Mittwoch und Donnerstag eine kleine Gegenwehr. Über 10 Prozent hatte Brenntag ISIN: DE000A1DAHH0 seit dem Hoch am 07. Oktober verloren, setzt sich die Erholung am Freitag fort, wäre ein kurzer Long-Trade möglich, den man mit einem Hebel aufpeppen kann. ...

