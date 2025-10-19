Hamburg - Am siebten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli am Millerntor gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 0:3 verloren.Die ersten Minuten gehörten der Ilzer-Elf, die nach acht Minuten vermeintlich in Führung ging, wegen Abseits den Treffer von Asllani aber aberkannt bekamen. In der 19. Minute zog Lemperle nach Coufal-Vorarbeit aus elf Metern ab, ließ das Leder aber nur an den rechten Pfosten klatschen.Die defensiv eingestellte Blessin-Truppe blieb lange unauffällig, hatte in der 41. Minute aber die Riesenchance zur Führung: Kaars lief alleine auf Baumann zu, scheiterte am Keeper und auch Pereira Lage konnte den Nachschuss nicht im Netz unterbringen. Damit waren die Halbzeit keine Tore zu vermelden.Nach dem Seitenwechsel hätte Ritzka die Gäste fast mit einem Eigentor in Führung gebracht, sein unglücklicher Abpraller nach Touré-Hereingabe konnte von Vasilj in der 48. Minute aber noch gerade so an den Pfosten gelenkt werden.In der 54. Minute war aber auch er machtlos: Nach Kramaric-Steckpass drückte Touré das Rund mit der Pike über die Linie. Der Bann schien nun gebrochen: In der 59. Minute zog Coufal in den Strafraum, legte für Kramaric ab und der kroatische Routinier jagte die Kugel ins linke Eck.Im Anschluss suchten die Braun-Weißen nach einer Antwort, kamen aber nicht gefährlich vor Baumanns Kasten. Stattdessen erzielte der eingewechselte Prömel in der 79. Minute die Entscheidung, als er von Burger auf die Reise geschickt wurde und Vasilj im Duell keine Chance ließ.Kurz vor Schluss trugen sich dann vermeintlich auch die Hamburger in die Torschützenliste ein: Eine Freistoßflanke von Sinani flog in der 88. Minute an Freund und Feind vorbei und schlug unberührt im linken Toreck ein, der im Abseits stehende Smith war aber zum Ball gegangen und so zählte der Treffer nach Überprüfung doch nicht. Wenig später ertönte der Schlusspfiff.Mit dem klaren und hochverdienten Auswärtssieg klettert Hoffenheim in der Tabelle vorerst auf Rang acht, St. Pauli sortiert sich dagegen auf Platz 14 ein.