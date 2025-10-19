Der kriselnde Agrarhändler BayWa hat am Sonntagabend verkündet, dass der Verkauf der niederländischen Tochter Cefetra Group vorerst gescheitert ist. Der Käufer konnte laut Mitteilung die Finanzierung des Kaufpreises nicht rechtzeitig sicherstellen. Doch es gibt Hoffnung.Eigentlich war der Deal längst besiegelt: Der Verkauf der Cefetra Group B.V. sollte BayWas Restrukturierung voranbringen. Schon im Juni 2025 unterzeichnete das Unternehmen den Vertrag mit der niederländischen First Dutch Group von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
