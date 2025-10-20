Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Holcim übernimmt Xella



20.10.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Europaweit führender Anbieter nachhaltiger und innovativer Wandsysteme mit einem für 2025 erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde in einem hoch attraktiven Markt



Erschliessung eines zu Holcim komplementären Angebots nachhaltiger Produkte mit den führenden Premium-Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor



Diese strategische und wertsteigernde Übernahme ermöglicht Run-Rate-EBITDA-Synergien von EUR 60 Millionen im dritten Jahr und einen positiven EPS-Effekt bereits ab dem ersten Jahr



Meilenstein in der Umsetzung von Holcims Strategie «NextGen Growth 2030», welche die Zukunft des nachhaltigen Bauens prägt

Holcim hat eine verbindliche Vereinbarung über die Übernahme von Xella unterzeichnet - eines europaweit führenden Anbieters nachhaltiger und innovativer Wandlösungen mit einem für 2025 erwarteten Umsatz von rund EUR 1 Milliarde. Xella setzt auf nachhaltige Premium-Marken wie Ytong, Silka, Hebel und Multipor und ist mit seinen eigenen Plattformen blue.sprint und Building Companion ein Pionier für digital unterstützte Bauprozesse. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg (DEU) beschäftigt mehr als 4'000 Mitarbeitende und ist in 21 der attraktivsten Märkte Europas präsent. Miljan Gutovic, CEO Holcim: «Diese strategische Übernahme ist ein Meilenstein in unserer Vision, der führende Partner für nachhaltiges Bauen zu sein, und beschleunigt den Ausbau unseres wertschöpfungsstarken Bereichs Building Solutions im Einklang mit unserer Strategie ‹NextGen Growth 2030›. Durch die Ergänzung unseres Angebots im hoch attraktiven Markt für Wandlösungen mit einem Volumen von mehr als EUR 12 Milliarden wird uns Xella Cross-Selling- und Systemverkaufsmöglichkeiten eröffnen. Ich freue mich, die 4'000 Mitarbeitenden von Xella in unserem Team zu begrüssen.» Der Transaktionswert von EUR 1,85 Milliarden entspricht einem Pro-forma-EBITDA-Multiple für 2026 von 8,9x bzw. 6,9x nach Synergien in Höhe von EUR 60 Millionen im dritten Jahr. Die Übernahme wird sich bereits im ersten Jahr positiv auf den Gewinn pro Aktie (EPS) sowie auf den Free Cashflow auswirken und ab dem dritten Jahr einen positiven Beitrag zur Kapitalrendite (ROIC in %) haben. Die Transaktion steht im Einklang mit dem Bekenntnis von Holcim zu Finanzdisziplin und einer wachstumsorientierten Kapitalallokation. Sie erfolgt vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen. Weitere Informationen zur Transaktion finden Sie hier . Über Holcim

Holcim (SIX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 16,2 Milliarden1 im Jahr 2024 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt - von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 48'000 Mitarbeitende in 45 attraktiven Märkten in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und Afrika. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Dächern und Wänden an und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPlanet, ECOPact und ECOCycle®. 1 Nach dem Spin-off neu ausgewiesener Umsatz für 2024, ohne Verkäufe an Amrize. Weitere Informationen zu Holcim sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn .



