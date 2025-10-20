Die Glocke an der Frankfurter Börse läutet am Montag nicht nur den Handel für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ein - sie könnte auch ein neues Kapitel für den deutschen Rüstungssektor aufschlagen. Mit U-Booten, Fregatten und hochpräzisen Marinesystemen positioniert sich die Thyssenkrupp-Tochter als maritimes Gegenstück zu Giganten wie Rheinmetall.Hinter dem Kürzel TKMS verbirgt sich Deutschlands Marine-Schwergewicht: 9.100 Mitarbeiter, Werften in Kiel und Wismar, globale Präsenz. Hier entstehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
