Nürnberg, Amsterdam, 20. Oktober 2025 ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, erzielte im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von TEUR 16.969 (Q3 2024: TEUR 5.224), was in etwa einer Verdreifachung entspricht. Darin enthalten war erstmals für einen vollen Dreimonatszeitraum das Segment solute mit TEUR 11.582 (Q3 2024: n/a). Auch das Gruppen-EBITDA des dritten Quartals konnte durch die Mehrheitsübernahme von solute mit TEUR 1.284 (Q3 2024: TEUR 485) nahezu verdreifacht werden. Die Segment-EBITDAs lauten in diesem Zeitraum wie folgt: solute erzielte einen Wert von TEUR 971 (Q3 2024: n/a), Webgains erzielte ein EBITDA von TEUR 494 (Q3 2024: TEUR 642), und die Segmente ad agents und ad pepper weisen kombiniert ein EBITDA in Höhe von TEUR 477 aus (Q3 2024: TEUR 197). Im gesamten Neunmonatszeitraum wurde ein Gruppenumsatz von TEUR 35.060 (Q1-Q3 2024: TEUR 15.624) bei einem EBITDA von TEUR 2.153 erzielt (Q1-Q3 2024: TEUR 1.192). Für das vor uns liegende, traditionell stärkste Quartal gehen wir von einem weiterhin dynamischen Aufwärtstrend hinsichtlich Umsatz und Profitabilität aus, der durch die jüngste Akquisition von Checkout Charlie nochmals verstärkt werden dürfte. Die Liquiditätsreserve verblieb mit TEUR 27.261 (Q3 2024: TEUR 18.247) auf einem sehr hohen Niveau; Bankverbindlichkeiten bestehen weiterhin nicht. ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 18. November 2025 den Bericht für das dritte Quartal veröffentlichen. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q3

2025 Q3

2024 Q1-Q3

2025 Q1-Q3

2024 Umsatz 16.969 5.224 35.060 15.624 % Wachstum >100,0 >100,0 davon solute 11.582 n/a 19.231 n/a % Wachstum - n/a - n/a davon Webgains 2.830 3.013 8.587 8.761 % Wachstum -6,1 -2,0 davon ad agents 1.560 1.738 5.028 5.301 % Wachstum -10,3 -5,2 davon ad pepper 998 473 2.213 1.562 % Wachstum >100,0 41,7 EBITDA 1.284 485 2.153 1.192 davon solute 971 n/a 1.913 n/a davon Webgains 494 642 1.124 1.706 davon ad agents 107 159 487 613 davon ad pepper 370 38 537 111 davon admin -660 -353 -1.909 -1.237 Liquide Mittel* 27.261 18.247

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



