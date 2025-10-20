Emittent: TKMS AG & Co. KGaA
|08:21
|Märkte am Morgen: Thyssenkrupp Marine Systems, Novo Nordisk/Eli Lilly, American Express, L'Oreal
|Der DAX ist zum Ende der vergangenen Woche deutlich unter die Räder gekommen. Am Freitag gab er über 1,8 Prozent ab. Befürchtungen um eine mögliche Bankenkrise in den USA machen die Runde. Heute deutet...
|08:20
|Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wohl wieder über 24.000 Punkte
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die runde Marke von 24.000 Punkten übt am Montag weiter eine hohe Anziehungskraft auf den Dax aus. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel signalisierte der X-Dax als Indikator...
|08:04
XETR IPO TKMS: START OPENING-AUCTION-CALL: 08:50
|Emittent: TKMS AG & Co. KGaA
|08:02
|DAX fester, Nikkei mit Rekord: Thyssenkrupp, TKMS, Porsche, Hannover Rück, Rheinmetall im ...
|Der DAX stand in der vergangenen Woche deutlich unter Druck. Am Freitag gab der deutsche Leitindex 1,8 Prozent auf 23.830,99 Zähler nach. Der Start in die neue Woche sieht hingegen wieder freundlicher...
|07:38
|TKMS: Börsengang heute
|Die Glocke an der Frankfurter Börse läutet am Montag nicht nur den Handel für Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ein - sie könnte auch ein neues Kapitel für den deutschen Rüstungssektor aufschlagen....
