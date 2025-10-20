Anzeige
Montag, 20.10.2025
Homeland Uranium: Vom Geheimtipp zum potenziellen Entwicklerstar
WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29
Frankfurt
20.10.25 | 08:02
34,800 Euro
-0,57 % -0,200
20.10.2025 08:48 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, October 20

[18.10.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BN4GXL63

10,217,633.00

EUR

0

101,256,990.87

9.91

Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,113,296.72

99.5299

Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BMQ5Y557

458,600.00

EUR

0

51,223,443.53

111.6953

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,425,304.23

121.06

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BN0T9H70

52,303.00

GBP

0

6,145,838.56

117.5045

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BKX90X67

55,979.00

EUR

0

6,168,370.65

110.1908

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE00BKX90W50

15,507.00

CHF

0

1,528,620.03

98.5761

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000L1I4R94

1,812,830.00

USD

0

21,164,539.21

11.6749

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000LJG9WK1

505,302.00

GBP

0

5,243,819.43

10.3776

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

481,638.62

11.9008

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

416,013,411.78

112.1165

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,751,561.81

10.287

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000LH4DDC2

272,747.00

EUR

0

3,047,178.51

11.1722

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000WXLHR76

1,033,673.00

EUR

0

11,068,983.58

10.7084

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000P7C7930

56,676.00

GBP

0

624,076.15

11.0113

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,249,220,877.13

113.5655

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,624,737.98

12.3211

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000YMBL844

2,221,357.00

USD

0

23,260,270.32

10.4712

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000RH1ZG27

64,427.00

USD

0

684,433.96

10.6234

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000CCQKON9

2,034,999.00

EUR

0

20,562,650.74

10.1045

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,532.35

10.0964

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

17.10.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,444,395.31

10.6753


© 2025 PR Newswire
