Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
[18.10.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BN4GXL63
10,217,633.00
EUR
0
101,256,990.87
9.91
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,113,296.72
99.5299
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,223,443.53
111.6953
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,425,304.23
121.06
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BN0T9H70
52,303.00
GBP
0
6,145,838.56
117.5045
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BKX90X67
55,979.00
EUR
0
6,168,370.65
110.1908
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,528,620.03
98.5761
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000L1I4R94
1,812,830.00
USD
0
21,164,539.21
11.6749
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000LJG9WK1
505,302.00
GBP
0
5,243,819.43
10.3776
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
481,638.62
11.9008
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
416,013,411.78
112.1165
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,751,561.81
10.287
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,047,178.51
11.1722
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000WXLHR76
1,033,673.00
EUR
0
11,068,983.58
10.7084
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000P7C7930
56,676.00
GBP
0
624,076.15
11.0113
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,249,220,877.13
113.5655
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,624,737.98
12.3211
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000YMBL844
2,221,357.00
USD
0
23,260,270.32
10.4712
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000RH1ZG27
64,427.00
USD
0
684,433.96
10.6234
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,562,650.74
10.1045
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,532.35
10.0964
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
17.10.25
IE0009ZTL4B5
510,000.00
USD
0
5,444,395.31
10.6753