Milliarden-Hammer bei Kering: Der französische Luxusriese verkauft seine Kosmetiksparte für rund vier Milliarden Euro an L'Oréal. Die Unternehmen bestätigten den Deal in der Nacht auf Montag. Die Transaktion umfasst den Parfümhersteller Creed sowie die Rechte zur Entwicklung von Duft- und Kosmetiklinien unter Kerings Modemarken.Neben der Übernahme von Creed erhält der Konzern eine 50-jährige Exklusivlizenz, um künftig Düfte und Kosmetik für Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta und Alexander McQueen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär