Termine der Woche | Kerings Verkauf, Reinmetalls Comeback & Börsenstart TKMS
|Aktuelle Nachrichten
|13:30
|Gucci's Owner Sells Beauty Arm To L'Oréal In $4.6 Billion Deal
|12:32
|Aktien Europa: Überwiegend Gewinne - Gerichtsurteil belastet BNP Paribas
| AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der EuroStoxx 50 knüpfte mit einem Plus von 0,73 Prozent auf 5.648,09 Punkte...
|11:54
|Termine der Woche | Kerings Verkauf, Reinmetalls Comeback & Börsenstart TKMS
|11:50
|L'Oréal acquires Kering's Beauty for $4.6 Billion
|11:35
|Frankreich: L'Oréal übernimmt Kering-Beautysparte für 4 Milliarden Euro
|13:25
|Rally bei Rüstungsaktien treibt TKMS auf fast 100 Euro
|13:21
|TKMS sticht in See: Thyssenkrupps Marinesparte startet deutlich stärker als erwartet an der Börse
|Die Marine-Tochter von Thyssenkrupp geht an die Börse! Mit dem IPO von TKMS startet ein neues Kapitel in der deutschen Rüstungsindustrie - und Anleger haben die Chance, bei einem echten Hochseegiganten...
|12:54
|U-Boot-Power an der Börse: TKMS startet mit Kursexplosion
|12:46
|40 % Plus: Thyssenkrupp-Tochter TKMS mit erstaunlichem Börsengang
|Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS startet mit 60 Euro je Aktie an der Frankfurter Börse und notiert jetzt schon über 40 Prozent im Plus. Der deutsche Kriegsschiffbauer Thyssenkrupp Marine...
|12:34
|IPO/ROUNDUP 2: Marineschiffbauer TKMS legt fulminanten Börsenstart hin
| FRANKFURT/KIEL (dpa-AFX) - Deutschlands größter Marineschiffbauer TKMS ist mit einem deutlichen Kursanstieg an der Börse gestartet. Der Börsenwert von TKMS überschritt zeitweise den des Mutterkonzerns...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|KERING SA
|320,00
|+2,66 %
|TKMS AG & CO KGAA
|98,80
|0,00 %