© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - SVEN SIMONUm Schulden zu senken und sich wieder stärker auf das Modegeschäft zu konzentrieren, verkauft Kering seine Beauty-Sparte für vier Milliarden Euro an L'Oréal.Der französische Luxuskonzern Kering trennt sich von seiner noch jungen Beauty-Division und verkauft sie für vier Milliarden Euro (4,7 Milliarden US-Dollar) an den Kosmetikriesen L'Oréal. Der Deal markiert den ersten großen strategischen Schritt des neuen CEO Luca de Meo, der den angeschlagenen Gucci-Eigner auf Wachstumskurs bringen und die hohen Schulden abbauen will. Mit dem Verkauf, der am Sonntagabend von beiden Unternehmen bekanntgegeben wurde, geht die 2023 gegründete Schönheitssparte inklusive des Luxusparfümherstellers Creed an …Den vollständigen Artikel lesen ...
