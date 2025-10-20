Der skandinavische Maschinenbauer hat am vergangenen Freitag enttäuschende Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Die Tomra-Aktie rutschte daraufhin um knapp 13 Prozent auf ein neues Jahrestief ab. Geht es nach einigen Analysten, so bietet der jüngste Kurseinbruch eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Daniel Vårdal Haugland, Analyst bei ABG Sundal Collier, hat zum Start in die neue Handelswoche das Papier des Herstellers von Pfandrücknahme-Automaten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zielkurs: 150 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
