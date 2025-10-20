Der geplante Verkauf der Getreidehandelstochter Cefetra nimmt eine überraschende Wendung. Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062) teilte am Samstagabend mit, dass der ursprünglich vereinbarte Deal mit der First Dutch Group wohl nicht zustande kommt. Der niederländische Käufer, kontrolliert von Unternehmer Peter Goedvolk, hat die Finanzierung des Kaufpreises nicht rechtzeitig gesichert. Das ist bitter für die ohnehin angeschlagenen Münchner. Die Transaktion war bereits im Juni verkündet worden und alle Vollzugsbedingungen waren erfüllt. Neuer Investor in Sicht: Doch aufgeben will man bei BayWa nicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt