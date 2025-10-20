Die Digitalagentur aus Bad Homburg hat ein hartes Jahr hinter sich. SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806) meldet für die ersten neun Monate 2025 einen Umsatzrückgang von 17 Prozent auf 44 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge liegt praktisch bei null. Im Vorjahreszeitraum waren es noch solide 8 Prozent. Das Konzernergebnis rutschte mit minus 0,2 Millionen Euro ins Minus. Der Gewinn je Aktie beträgt minus 0,02 Euro. Das dritte Quartal allein brachte einen Umsatz von 14,373 Millionen Euro, was einem Rückgang von 19 Prozent entspricht. Deutschland macht Sorgen: Der wichtigste Markt Deutschland trägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt