Frankfurt/Main - Der Dax ist nach den Verlusten der vergangenen Woche am Montag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.100 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent über dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Commerzbank und Daimler Truck, am Ende Merck, Qiagen und die Porsche-Holding.



"Die Sorgen um die Kredite der US-Regionalbanken treten an den Börsen etwas in den Hintergrund", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Tatsache, dass es keine neuen Negativmeldungen gab, hat ausgereicht, um die Stimmung der Börsianer zu verbessern. Sollten Zions Bancorporation und Western Alliance tatsächlich Einzelfälle bleiben, werden die Börsen dieses Thema schnell abhaken." Bei beiden liege die Bilanzsumme bei etwa zwei Prozent der Bilanzsumme von J.P. Morgan, der aktuell größten US-Bank. "Anders ausgedrückt: J.P. Morgan ist 45 mal so groß wie jede dieser beiden Regionalbanken." Neue Fälle könnten das Thema aber schnell wieder akut werden lassen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1662 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8575 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 60,88 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur