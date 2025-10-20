Die Hannover Rück geht selbstbewusst in die nächste Erneuerungsrunde der Rückversicherer. Während sich das Marktumfeld gemischt präsentiert, profitiert der Rückversicherer von stabilen Kundenbeziehungen und solider Kapitalstärke - und sieht weiter Chancen für profitables Wachstum.Die Hannover Rück blickt zuversichtlich auf die bevorstehenden Vertragserneuerungen im deutschen Schaden-Unfall-Geschäft. Im laufenden Jahr konnte die E+S Rück ihr Prämienvolumen weiter steigern - ein klares Zeichen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär