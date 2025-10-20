KWS wird am 18. November 2025 in Einbeck seinen Capital Markets Day ausrichten und dabei Einblicke in die kurzfristigen Prioritäten für das Geschäftsjahr 2026 sowie in die langfristige strategische Ausrichtung geben. Das Unternehmen erwartet für das GJ26 ein organisches Umsatzwachstum von rund 3 % und eine EBITDA-Marge von 19-21 %, mit strategischem Fokus auf Kernkulturen, Gemüsesaatgut und Innovation. KWS ist gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigem und nachhaltigem Saatgut zu profitieren. Die jüngste Aufspaltung von Corteva unterstreicht den Wert reiner Saatgutunternehmen, während Agrochemieanbieter zunehmend unter regulatorischem und ökologischem Druck stehen. Mit seiner starken F&E-Basis sowie krankheits- und insektenresistenten Züchtungen strebt KWS an, die Wettbewerber zu übertreffen. Der CMD könnte als Katalysator wirken, indem er Klarheit über Strategie und Wachstumsperspektiven schafft. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 83,00 EUR. Die Anmeldung zum CMD ist hier möglich: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-DGvdjhcKU6e4iZ0MFFg8inQnRxwDX5KhxwLd4rnqrBUQlhVUkczVEEwRjQ3SU0yTUFPSVo0VlRTTS4u&route=shorturl. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





© 2025 mwb research