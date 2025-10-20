FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2490 (2530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 8 (10) PENCE - BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 770 (830) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1175 (1150) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1080 (240) PENCE - BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 82 (80) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2480 (2750) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1830 (1770) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 475 (440) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 1115 (1101) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 183 (172) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 250 (225) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3350 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 79 (75) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1200 (1140) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ENERGEAN PRICE TARGET TO 930 (940) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PRICE TARGET TO 208 (261) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 143 (188) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 220 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 594 (605) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS TULLOW OIL PRICE TARGET TO 6 (12) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 290 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ITHACA ENERGY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 220 (145) PENCE - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PRICE TARGET TO 230 (190) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES ENQUEST WITH 'BUY' - PRICE TARGET 15 PENCE - JPMORGAN CUTS MONDI PRICE TARGET TO 840 (1180) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1330 (1310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 270 (320) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS MARKS & SPENCER TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 400 (375) PENCE - RBC RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1700 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ICG PRICE TARGET TO 2100 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4035 (4050) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1320 (1340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'BUY'
