EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 20. Zwischenmeldung

freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



20.10.2025 / 11:32 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis 17. Oktober 2025 wurden insgesamt 43.106 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis 17. Oktober 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

Datum Zurückgekaufte Aktien Durchschnittskurs

(in €) Aggregiertes Volumen (in €) 13.10.2025 14.582 26,9703 393.280,91 14.10.2025 7.252 26,7790 194.201,31 15.10.2025 7.197 26,8090 192.944,37 16.10.2025 7.030 26,8069 188.452,51 17.10.2025 7.045 26,8803 189.371,71 Total 43.106 26,8698 1.158.250,81

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.042.609 Stück.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht ( fn.de/aktienrueckkauf ).

Hamburg, im Oktober 2025

freenet AG

Der Vorstand