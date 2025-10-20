Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert gut zwei Stunden nach Handelsbeginn weiterhin leicht tiefer als am Freitagabend. Eigentlich sei der Markt auf einem moderaten Erholungskurs, heisst es im Handel, allerdings werde der Leitindex SMI von einer schwachen bis mässigen Entwicklung bei den Indexschwergewichten etwas ausgebremst. Die Vorgaben aus den USA und aus Asien waren derweil laut Händlern positiv. Die Wall Street etwa hat am Freitag dank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab