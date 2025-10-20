62 Prozent der Eigenheimbesitzer lehnen die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Reiche ab, die kleine Photovoltaik-Dachanlagen künftig nicht mehr fördern will. Fast die Hälfte ist auch skeptisch, was die Pläne für neue Gaskraftwerke angeht, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Green Planet Energy zeigt. Mit 62 Prozent sprechen sich fast zwei Drittel der Eigenheimbesitzer in Deutschland dafür aus, auch künftig kleine Photovoltaik-Dachanlagen über eine Einspeisevergütung zu fördern. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, die Förderung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
