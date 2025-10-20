Trotz der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland kann die Kursentwicklung der Fraport-Aktie überzeugen: So legte das Papier binnen Jahresfrist rund 60 Prozent zu und gehört damit zu den Top-Performern unter den deutschen Blue Chips. Die starke Performance der vergangenen Monate sorgt nun aber bei Analysten für etwas größere Vorsicht. Deshalb muss die Fraport-Aktie (577330) im frühen Montagshandel rund ein Prozent an Wert abgeben. Bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de