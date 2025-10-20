Mt Olympus wächst: Kalamazoo stärkt Goldpotenzial in Ashburton

Anzeige / Werbung
Kalamazoo Resources hat wesentliche Fortschritte bei seinem Ashburton-Goldprojekt bekannt gegeben. Nach einer umfassenden Neubewertung wurde die Untertage-Ressource des Mt-Olympus-Vorkommens deutlich ausgeweitet, während ein neues Explorationsziel unterhalb der bestehenden Grube definiert wurde. Diese Entwicklungen markieren laut Unternehmen einen bedeutenden Schritt in Richtung einer möglichen langfristigen Goldförderung in der Pilbara-Region.
Erweiterte Untertage-Ressource mit höherem Goldgehalt
Das Unternehmen teilte mit, dass die überarbeitete Untertage-Ressource nun 1,44 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,76 Gramm Gold pro Tonne umfasst, was rund 174.500
Unzen Gold entspricht. Grundlage der Berechnung sei ein Goldpreis von 4.500 AUD pro Unze gewesen.
Innerhalb dieser Ressource sei laut Kalamazoo bereits ein Bereich mit höherem Goldgehalt von etwa 4 g/t Au identifiziert worden. Das Unternehmen erklärte, diese Ergebnisse könnten dazu beitragen, Teile der bisher als "inferred" (geschätzt) eingestuften Ressource in die Kategorie "indicated" (angezeigt) zu überführen, was ein höheres Vertrauen in die Datenbasis ermögliche.
