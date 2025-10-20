CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

CLIQ Digital AG: Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen

20. Oct 2025 / 12:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung

Veröffentlichung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Vorläufige Geschäftszahlen von CLIQ Digital zum 3. Quartal 2025 möglicherweise unter Markterwartungen

Düsseldorf, 20. Oktober 2025 - Auf Grundlage der vorläufigen Finanzergebnisse des CLIQ Konzerns für das 3. Quartal 2025 geht die CLIQ Digital AG ("CLIQ Digital" oder die "Gesellschaft") davon aus, dass sich die Umsatzerlöse des Konzerns für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025 voraussichtlich auf ca. 120 Millionen € und das EBITDA auf ca. minus 2 Millionen € belaufen werden. Die Gesellschaft kann nicht ausschließen, dass diese Ergebnisse hinter den Erwartungen der Marktteilnehmer zurückbleiben. Hintergrund für die schwache Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2025 sind die mit Ad-hoc-Meldung vom 5. August 2025 bekanntgegebenen Schwierigkeiten mit bestimmten Betreibern von Kartensystemen und Acquiring-Banken.

Kontakt

CLIQ Digital AG

Sebastian McCoskrie

Leiter Investor Relations

Grünstraße 8

40212 Düsseldorf, Deutschland

+49 151 52043659

s.mccoskrie@cliqdigital.com

