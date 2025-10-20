LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2530 auf 2490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Stabiles Geschäft wäre im aktuellen Marktumfeld schon eine ordentliche Leistung, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 6. November. Er geht beim Spirituosenhersteller von einem nur kleinen Umsatzminus von 0,1 Prozent aus./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 11:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0002374006
