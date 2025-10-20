62 Prozent der Eigenheimbesitzer:innen in Deutschland lehnen den Plan von Wirtschaftsministerin Reiche ab, die Einspeisevergütung für PV-Anlagen auf Dächern zu streichen. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Ökostromanbieters Green Planet Energy. Wie Green Planet Energy erklärt, ziehe sich die Kritik durch alle politischen Lager. Selbst unter Unions-Wähler:innen seien in der Umfrage zu 55 Prozent gegen einen Stopp der Einspeiservergütung. Civey hat vom 25.September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
