Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

20.10.2025 / 13:50 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 13. Oktober 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 38.388 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

13.10.2025 3.952 102,9178 CEUX 13.10.2025 937 103,0093 TQEX 13.10.2025 1.902 102,8977 XETA 14.10.2025 2.117 102,9983 CEUX 14.10.2025 738 103,1390 TQEX 14.10.2025 1.236 102,9718 XETA 15.10.2025 5.578 102,3877 CEUX 15.10.2025 2.006 102,3801 TQEX 15.10.2025 2.127 102,1413 XETA 16.10.2025 4.704 101,8439 CEUX 16.10.2025 1.327 101,7659 TQEX 16.10.2025 3.242 101,6564 XETA 17.10.2025 4.460 101,1271 CEUX 17.10.2025 1.731 101,3579 TQEX 17.10.2025 2.331 101,1805 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 17. Oktober 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 528.760 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 20. Oktober 2025

Scout24 SE

Der Vorstand