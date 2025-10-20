DJ MÄRKTE EUROPA/DAX erholt - TKMS haussieren am ersten Handelstag

DOW JONES--Nach dem kräftigen Rücksetzer am Freitag geht es am Montag an Europas Aktienmärkten deutlich nach oben. Der DAX notiert 1,2 Prozent höher bei 24.118 Punkten, der Euro-Stoxx-50 erholt sich um 0,7 Prozent auf 5.645 Zähler. Zum einen ist die Vorlage der Wall Street vom Freitag positiv, zum anderen ging es an den asiatischen Börsen steil nach oben. Der Nikkei-225 in Tokio haussierte auf ein Rekordhoch und auch die chinesischen Börsen schlossen teils sehr fest. Treiber waren unter anderem zuletzt wieder versöhnlichere Töne im Zollkonflikt, zumal China und die USA ihre Handelsgespräche bald fortsetzen wollen. In Tokio stützte die Aussicht auf eine ausgabenfreudigere neue Regierung.

Relativ entspannt reagiert der Markt auf die Abstufung des Ratings Frankreichs, die Zinsdifferenz der französischen Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahres legt gegenüber deutschen Bundesanleihen nur minimal zu. Standard & Poor's hat die Bonitätsnote auf A+ von AA- gesenkt. "Trotz der Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2026 im Parlament in dieser Woche bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Staatsfinanzen Frankreichs hoch", so die Begründung.

Unternehmensseitig nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Rund ein Viertel der Firmen, die vierteljährlich berichten, wird in dieser Woche Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen.

TKMS haussieren am ersten Handelstag

Ein großes Thema am Markt ist der erste Handelstag der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS im Zuge einer Abspaltung. TKMS handeln extrem volatil. Nach einem Start bei 60 Euro stehen die Titel aktuell bei 97 Euro, in der Spitze wurden bereits 107 Euro je Aktie gezahlt. Damit sind die Aktionäre, die die Abspaltung begleitet haben, die Gewinner. TKMS biete eine außergewöhnlich hohe Prognosesicherheit, begründen die Analysten von MWB ihre Kaufempfehlung. Der Auftragsbestand dürfte durch anstehende Aufträge einen Schub erhalten, ebenso die Prognosesicherheit, wodurch eine Neubewertung möglich werde. Die Ergebnisse der Vergangenheit seien durch Altverträge verzerrt und spiegelten das Ertragspotenzial von TKMS nicht länger wider.

Für 20 Thyssenkrupp-Aktien gab es automatisch eine TKMS-Aktie. Thyssenkrupp behält 51 Prozent. Als Folge umfasst der MDAX für einen Tag 51 statt wie üblich 50 Werte. Damit wird sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen können. Mit dem Ende des Xetra-Handels wird die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen. Die Aktie von Thyssenkrupp handelt ex bei minus 18 Prozent.

Nach dem deutlichen Minus am Freitag geht es für die Aktien der Rüstungsunternehmen querbeet nach oben, für die Aktie von Rheinmetall um 5 Prozent, Renk erholen sich um 6,5 und Hensoldt um 7,6 Prozent.

Kering verkauft Kosmetik an L'Oreal

Der Gucci-Mutterkonzern Kering hat den Verkauf seines Beauty-Geschäftes an den französischen Kosmetikkonzern L'Oréal für rund 4 Milliarden Dollar in bar mitgeteilt. Die Vereinbarung beinhaltet ein exklusives Projekt zur Erkundung von Geschäftsmöglichkeiten im Wellness-Bereich. Die Analysten von Citi zeigen sich in einer ersten Reaktion überrascht und sprechen von einer strategischen Kehrtwende Kerings. Der Verkauf umfasse erstens die High-End-Parfümmarke Creed, die Kering erst 2023 für geschätzte 3,5 Milliarden Euro übernommen habe. Kering gewinnen 3,4 Prozent, L'Oreal 0,4 Prozent.

Um 8,3 und 7,5 Prozent geht es für 1&1 bzw die Aktie der 1&1-Mutter United Internet nach oben. Laut einem Kreise-Bericht des Handelsblatts will die spanische Telefonica die Partnerschaft intensivieren, bis hin zu einer möglichen Übernahme.

Das Ausbleiben neuer negativer Nachrichten werten die Jefferies-Analysten als eine positive Nachricht für Siltronic, sie haben ihr Votum auf Kaufen nach oben gesetzt. Trotz der jüngsten Rallye handele die Aktie beim geschätzten Kurs-Buchwert-Verhältnis immer noch in der Nähe historischer Tiefststände. Der Kurs schießt um rund 7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.645,29 +0,7% 37,90 +14,5% Stoxx-50 4.766,70 +0,5% 24,85 +10,1% DAX 24.118,46 +1,2% 287,47 +19,7% MDAX 30.079,59 +1,9% 566,82 +15,3% TecDAX 3.715,28 +1,6% 58,91 +7,0% SDAX 16.988,11 +1,6% 268,47 +21,9% CAC 8.164,58 -0,1% -9,62 +10,8% SMI 12.597,63 -0,4% -46,86 +9,0% ATX 4.611,10 +0,7% 32,73 +25,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1649 -0,1% 1,1660 1,1666 +12,6% EUR/JPY 175,68 +0,2% 175,36 175,38 +7,7% EUR/CHF 0,9239 -0,1% 0,9245 0,9243 -1,5% EUR/GBP 0,8690 +0,0% 0,8687 0,8709 +5,0% USD/JPY 150,82 +0,3% 150,38 150,33 -4,3% GBP/USD 1,3404 -0,1% 1,3423 1,3396 +7,3% USD/CNY 7,1066 +0,0% 7,1045 7,1035 -1,5% USD/CNH 7,1282 +0,0% 7,1262 7,1279 -2,8% AUS/USD 0,6487 -0,2% 0,6500 0,6480 +4,9% Bitcoin/USD 110.862,60 +1,9% 108.830,25 105.507,65 +14,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,72 57,15 -0,8% -0,43 -19,9% Brent/ICE 60,77 61,29 -0,8% -0,52 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.265,54 4.251,65 +0,3% 13,89 +62,0% Silber 52,02 51,91 +0,2% 0,10 +79,8% Platin 1.376,53 1.381,49 -0,4% -4,96 +57,7% Kupfer 4,99 4,97 +0,5% 0,02 +21,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 07:51 ET (11:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.