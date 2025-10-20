Frankfurt/Kiel - Deutschlands grösster Marineschiffbauer TKMS ist mit einem deutlichen Kursanstieg an der Börse gestartet. Der Börsenwert von TKMS überschritt zeitweise den des Mutterkonzerns Thyssenkrupp. Nach einem Start zu 60 Euro bekamen die von Thyssenkrupp abgespaltenen Aktien einen Lauf, der sie zeitweise bis nahe an die 100-Euro-Marke heranführte. Danach flachte die Rally aber wieder ab. Gegen Börsenschluss lag der Kurs bei 85,50 Euro. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
